Chuyện tử tế:

Bếp ăn 0 đồng dành cho bệnh nhân nghèo

La Tường Vân
06/04/2026 07:49 GMT+7

Trải qua khổ đau và đồng cảm với khó khăn của bệnh nhân ung thư cũng như thân nhân họ, anh Nguyễn Tấn Cường mở bếp ăn 0 đồng gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) như một sự sẻ chia với những người đồng cảnh ngộ.

NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG CỦA BỆNH NHI HIỂM NGHÈO

Bếp ăn 0 đồng có tên Ba Phúc nằm ở đường 205A, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước đây thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM), phía ngoài ghi bảng hiệu "Ngôi nhà yêu thương của bệnh nhi hiểm nghèo".

Bếp ăn Ba Phúc chuẩn bị phát cơm

Mỗi tuần bếp phát cơm miễn phí 2-3 bữa cho người có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân và bệnh nhân ung thư đang ở trọ gần bếp. Một phần ăn gồm cơm, đồ xào, món mặn và canh, đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Anh Nguyễn Tấn Cường (48 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), người khai sinh bếp Ba Phúc, bùi ngùi kể: "Con trai đầu của mình bị bệnh ung thư và qua đời. Con thứ hai tên Phúc, cũng bị ung thư, nhưng thật may mắn là phép màu đã đến, cháu được điều trị khỏi và hiện sống khỏe mạnh, bình thường".

Thấu cảm nỗi đau của những người có con mắc bệnh ung thư, anh Cường bàn với gia đình thành lập bếp ăn Ba Phúc để chia sẻ phần nào khó khăn với bệnh nhân và thân nhân, cũng như các hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo anh Cường, để bếp có thể duy trì đến ngày hôm nay, ngoài kinh phí của gia đình còn nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm gần xa, người quyên góp vài chục ký gạo, người tặng đường, bột ngọt, người góp rau củ… mang đến phần cơm tình nghĩa cho bà con. Tuần nào có nguyên liệu nhiều bếp sẽ nấu 3 bữa, ít thì chỉ đủ nấu 2 bữa.

Bà Nguyễn Xuân Hương (53 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, đang ở trọ nuôi con gái trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2) nói: "Hôm nào bếp Ba Phúc phát cơm thì tôi đem 3 cái hộp nhựa theo để đựng đồ ăn, canh và cơm. Ở bếp mọi người thông cảm, vui vẻ, ai muốn xin thêm cũng được. Con gái tôi ở lại điều trị vài tháng nên tôi phải chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho con, hôm nào phải mua lặt vặt nhiều, không đủ tiền tôi xin 2 phần để dành tối ăn, bếp vẫn vui vẻ cho".

Vận hành bếp tuy vất vả, nhưng thấy mọi người no bụng, phấn khởi, những người phục vụ bếp như được tiếp thêm động lực. Anh Cường chia sẻ: "Hôm nào phát cơm, tầm 10 giờ tôi nhờ người dân xung quanh hay cô chú nào quen chạy vòng vòng khu vực để thông báo, ai đi ngang tôi cũng dặn về lấy hộp sang múc cơm, riết rồi thành thói quen. Nhiều gia đình ở tỉnh lên đây điều trị, một người bệnh có khi có nhiều người thân theo chăm, nếu phát 1 phần cơm theo tiêu chuẩn thì không đủ cho cả nhà, nên bà con nào đem hộp đựng thức ăn theo thì tôi phát đủ mọi người dùng bữa".

LÀM MỌI VIỆC ĐỂ CÓ KINH PHÍ DUY TRÌ BẾP

Để duy trì hoạt động bếp ăn 0 đồng, ngoài kêu gọi nhà hảo tâm đồng hành, anh Cường còn tự kiếm thêm kinh phí bằng nhiều công việc khác nhau.

Bà con ngồi đợi nhận cơm miễn phí

Anh Cường cho biết anh đã dành dụm mở một dãy phòng trọ có thể lưu trú khoảng 20 bệnh nhi. Tiền thu được từ cho thuê phòng là kinh phí duy trì bếp ăn. Bên cạnh đó, ai cần đi xe ôm anh cũng nhận chở, hoặc làm cơ khí, hay ai kêu gì anh làm nấy để kiếm thêm tiền mua nguyên liệu cho bếp.

Xúc động trước nghĩa cử của anh Cường, nhiều thân nhân người bệnh cũng góp một tay mỗi khi bếp đỏ lửa. Bà Trần Thị Lời (58 tuổi, đang ở cùng con gái tại phòng trọ nhà anh Cường) chia sẻ: "Tôi đưa con lên đây để điều trị, ngoài những giờ trên bệnh viện cùng con, khi ở phòng trọ tôi phụ nấu cơm phát cho mọi người. Được góp một chút sức để mọi người có bữa cơm miễn phí, tôi thấy vơi bớt nỗi buồn lo vì bệnh tình của con".

Các bữa cơm 0 đồng của bếp ăn Ba Phúc đã tiếp thêm động lực để những người có con mắc bệnh ung thư vững lòng hơn trên hành trình gian khó, lâu dài. Bếp không chỉ mang đến bữa cơm mà còn là sự sẻ chia của người từng trải qua khổ đau, thấu cảm để đồng hành cùng những người có chung hoàn cảnh, giúp họ vơi bớt lo toan, tiếp thêm niềm tin trong những ngày tháng điều trị bệnh đầy vất vả.

Chuyện tử tế: Lớp võ đặc biệt cho trẻ khuyết tật

Bằng sự đồng cảm và tâm huyết gieo niềm tin, nghị lực cho học sinh khuyết tật, võ sư Lê Kháng (ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dù ở tuổi 79 vẫn miệt mài dạy võ miễn phí cho các em suốt hơn 2 năm qua.

Hotline

