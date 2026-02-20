Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Nhà hảo tâm bí ẩn tặng 21 kg vàng để TP.Osaka sửa ống nước

Vi Trân
Vi Trân
20/02/2026 18:01 GMT+7

Một nhà hảo tâm ẩn danh tại Nhật Bản đã tặng nhiều thỏi vàng cho chính quyền Osaka để sửa chữa hệ thống đường ống nước của thành phố.

Thành phố Osaka đã nhận được những thỏi vàng trị giá 560 triệu yên (khoảng 93,5 tỉ đồng) từ một nhà hảo tâm ẩn danh, với yêu cầu cụ thể là dùng số tiền này để sửa chữa hệ thống đường ống nước xuống cấp của thành phố.

Nhà hảo tâm tặng 21 kg vàng để TP.Osaka sửa ống nước - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất vàng ở thành phố Novosibirsk (Nga) năm 2023

ẢNH: REUTERS

AP ngày 20.2 dẫn lời thị trưởng Osaka Hideyuki Yokoyama cho biết các thỏi vàng có tổng trọng lượng 21 kg đã được trao cho Cục Cấp nước thành phố Osaka vào tháng 11.2025. Người tặng nói rằng họ muốn góp phần cải thiện hệ thống đường ống nước đã cũ kỹ.

"Đây là một khoản tiền khổng lồ khiến tôi thực sự sững sờ. Việc xử lý tình trạng đường ống nước xuống cấp đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn và tôi vô cùng biết ơn trước sự đóng góp này", ông Yokoyama nói với các phóng viên ngày 19.2.

Thị trưởng tuyên bố thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của nhà hảo tâm và sử dụng món quà đặc biệt này cho các dự án cải thiện hệ thống cấp nước.

Mối lo ngại về độ an toàn của hệ thống hạ tầng nước của Osaka đã gia tăng sau khi một hố sụt lớn xuất hiện và nuốt chửng một chiếc xe tải, khiến tài xế thiệt mạng vào năm ngoái. Vụ việc được xác định có liên quan đến đường ống bị hư hại tại tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo.

Riêng tại Osaka, trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3.2025, thành phố đã ghi nhận 92 vụ rò rỉ đường ống nước ngầm, theo ông Eiji Kotani, quan chức Cục Cấp nước thành phố.

Với dân số 2,8 triệu người, Osaka là thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản và đóng vai trò là trung tâm của khu vực miền tây nước này. Phần lớn hạ tầng công cộng chủ chốt của Nhật Bản được xây dựng trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh sau Thế chiến 2.

Ông Kotani cho hay quá trình phát triển đô thị tại Osaka diễn ra sớm hơn nhiều thành phố khác, nên hệ thống đường ống nước và các hạ tầng khác cũng xuống cấp sớm hơn.

Theo ông, Osaka cần thay mới tổng cộng 259 km đường ống nước. Việc thay thế một đoạn dài 2 km có thể tiêu tốn khoảng 500 triệu yên.

