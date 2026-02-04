Quay đầu giảm sâu, giá vàng thế giới sẽ về đâu?

Đến ngày 2.2, giá vàng tiếp tục giảm thêm khoảng 107 USD, xuống còn 4.785 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm thêm 3,45 USD, xuống còn xấp xỉ 82 USD/ounce.

Giải mã cú đảo chiều

Có lúc trong tuần trước, giá vàng đã giảm xuống dưới 4.500 USD/ounce trong vài giờ, giảm hơn 1.000 USD so với mức cao nhất đạt được trước đó chỉ khoảng 1 tuần. Tương tự, giá bạc cũng có lúc giảm đến 31,4% so với mức giá cao nhất trước đó khoảng 1 tuần. Mức độ đảo chiều của giá kim loại quý những ngày vừa qua được đánh giá là chưa từng có kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Một tiệm nữ trang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: REUTERS

Giá vàng giảm đột ngột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ liên bang (Fed) nước này sau khi Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell dự kiến hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới đây.

Trước đó, giá vàng và bạc tăng vọt lên mức cao nhất của mọi thời đại vì giới đầu tư tìm đến "trú ẩn" do lo ngại Fed có thể trở nên kém độc lập hơn, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm quá cao, các rủi ro về thuế quan và gánh nặng nợ công của các chính phủ. Tuy nhiên, sau khi ông Warsh được đề cử thì thị trường dấy lên kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất cao để phòng ngừa rủi ro lạm phát. Từng làm thống đốc của Fed từ năm 2006 - 2011, ông Warsh được đánh giá là một người "diều hâu" trong việc kiểm soát lạm phát. Nếu điều đó xảy ra, lãi suất điều hành của Fed sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài, giúp USD tăng giá khiến cho việc đầu tư vào vàng hay bạc trở nên kém hấp dẫn do lãi suất cao.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Warsh nay đã khác xưa. Bởi vì Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện muốn Fed nhanh chóng giảm lãi suất điều hành để kích thích nền kinh tế - điều mà Powell không đáp ứng mong đợi của Nhà Trắng. Vì thế, một hướng phân tích khác cho rằng sở dĩ giá kim loại quý đảo chiều mạnh mẽ là do giới đầu tư đã vay tiền để "đặt cược" quá nhiều, dẫn đến việc đến lúc phải bán ra để rút lui. Và việc đồng loạt bán ra đã khiến giá vàng lẫn bạc giảm không phanh. Thêm vào đó, những diễn biến tích cực về khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran đã giúp cho tình hình khu vực này bớt căng thẳng hơn, nên những lo ngại cũng giảm theo.

Khó đảo ngược xu hướng trung và dài hạn?

Bất chấp cú đảo chiều vừa qua của giá vàng và bạc, Tập đoàn tài chính JP Morgan ngày 2.2 vẫn dự báo giá vàng sẽ đạt ngưỡng 6.300 USD/ounce trong năm nay. Cuối tháng 1, Deutsche Bank cũng dự báo giá vàng cán mức 6.000 USD/ounce trong năm nay. Theo giới phân tích thì về trung hạn lẫn dài hạn, giá vàng vẫn tiếp tục xu hướng đi lên. Có nhiều nguyên nhân tác động đến xu hướng này.

Về địa chính trị, một số điểm nóng căng thẳng có hạ nhiệt, nhưng thực tế thế giới vẫn trong cơn biến động khó lường. Điển hình như chưa có thêm chuyển biến đột phá nào cho cuộc xung đột Ukraine.

Về thương mại, chính sách thuế của Tổng thống Trump vẫn khó lường. Ví dụ, mới đây, ông tuyên bố sẽ tăng thuế trở lại đối với Hàn Quốc vì nước này chậm trễ trong việc thỏa thuận thương mại với Mỹ. Thực tế, các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với một số nền kinh tế vẫn được cho là thiếu bền vững vì khó thực hiện. Bên cạnh đó, Tòa tối cao Mỹ dự kiến sắp đưa ra phán quyết đối với chính sách thuế của Tổng thống Trump đã áp dụng cho các nước khác. Nếu bị tòa bác bỏ, Nhà Trắng khả năng sẽ thay đổi cách thực thi, dẫn đến những lo ngại mới.

Cũng liên quan thương mại, các bất ổn thương mại vẫn tiềm ẩn. Thương chiến Mỹ - Trung chỉ tạm "ngừng bắn" chứ chưa có thỏa thuận lâu dài trong khi bất đồng giữa hai bên rất sâu sắc. Thêm vào đó, tình hình kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục trì trệ, có khả năng gặp bẫy giảm phát. Cụ thể, Trung Quốc cũng đã công bố tăng trưởng kinh tế năm 2025 xấp xỉ 5% - đạt mục tiêu đề ra. Chi tiết hơn, quý 4/2025 tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, các mức tăng trưởng lần lượt qua các quý 1/2025, 2/2025 và 3/2025 là 5,4%, 5,2% và 4,8%. Như vậy mức tăng trưởng qua các quý của năm 2025 đã giảm dần. Không những vậy, tiêu dùng nội địa của Trung Quốc vẫn thấp, 25% các công ty niêm yết của Trung Quốc hiện không có lãi. Là một trong các nền kinh tế động lực toàn cầu, Trung Quốc trì trệ cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.