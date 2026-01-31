Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cướp tiệm vàng, tay súng lấy đi hơn 2,2 kg vàng ở thủ đô Bangkok

Khánh An
Khánh An
31/01/2026 17:24 GMT+7

Tên cướp tạt xăng vào tiệm vàng và dùng súng đe dọa các nhân viên, buộc họ giao nộp tất cả tài sản có giá trị trong vụ cướp đêm 30.1 tại Bangkok (Thái Lan).

Cướp tiệm vàng, tay súng lấy đi hơn 2,2 kg vàng ở thủ đô Bangkok - Ảnh 1.

Hình ảnh từ camera an ninh vào thời điểm xảy ra vụ cướp

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 31.1 đưa tin cảnh sát tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đang truy lùng một tay súng cướp tiệm vàng và lấy đi số vàng trị giá khoảng 11,1 triệu baht (hơn 9 tỉ đồng), còng 170.000 baht tiền mặt.

Cảnh sát tại đồn Phra Khanong đã nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng Aurora tại trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey vào lúc 23 giờ 30 tối 30.1.

Các nhà điều tra cho biết tên cướp là một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay màu xanh dương và quần dài, đội mũ rộng vành.

Tên cướp tạt xăng vào tiệm vàng và dùng súng đe dọa các nhân viên, buộc họ giao nộp tất cả tài sản có giá trị, cảnh sát cho biết. Vào thời điểm đó, các nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa.

Theo cảnh sát, hắn đã lấy tổng cộng khoảng 2,2 kg vàng, trị giá khoảng 11,1 triệu baht theo giá hiện tại, và 170.000 baht tiền mặt. Cảnh sát đồn Phra Khanong đang kiểm tra video giám sát để theo dõi lộ trình tẩu thoát và truy lùng tên cướp tiệm vàng này.

Cướp 2,7 triệu USD ngay phố trung tâm Tokyo

Cảnh sát Nhật Bản thông báo một nhóm 3 nghi phạm đã cướp 420 triệu yên (2,7 triệu USD) tiền mặt của 5 người trên một con phố ở trung tâm Tokyo vào tối 29.1, theo Kyodo News.

