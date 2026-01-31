Cướp tiệm vàng, tay súng lấy đi hơn 2,2 kg vàng ở thủ đô Bangkok

Hình ảnh từ camera an ninh vào thời điểm xảy ra vụ cướp ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 31.1 đưa tin cảnh sát tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đang truy lùng một tay súng cướp tiệm vàng và lấy đi số vàng trị giá khoảng 11,1 triệu baht (hơn 9 tỉ đồng), còng 170.000 baht tiền mặt.

Cảnh sát tại đồn Phra Khanong đã nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng Aurora tại trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey vào lúc 23 giờ 30 tối 30.1.

Các nhà điều tra cho biết tên cướp là một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay màu xanh dương và quần dài, đội mũ rộng vành.

Tên cướp tạt xăng vào tiệm vàng và dùng súng đe dọa các nhân viên, buộc họ giao nộp tất cả tài sản có giá trị, cảnh sát cho biết. Vào thời điểm đó, các nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa.

Theo cảnh sát, hắn đã lấy tổng cộng khoảng 2,2 kg vàng, trị giá khoảng 11,1 triệu baht theo giá hiện tại, và 170.000 baht tiền mặt. Cảnh sát đồn Phra Khanong đang kiểm tra video giám sát để theo dõi lộ trình tẩu thoát và truy lùng tên cướp tiệm vàng này.