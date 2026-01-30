Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cướp 2,7 triệu USD ngay phố trung tâm Tokyo

Văn Khoa
30/01/2026 10:39 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản thông báo một nhóm 3 nghi phạm đã cướp 420 triệu yên (2,7 triệu USD) tiền mặt của 5 người trên một con phố ở trung tâm Tokyo vào tối 29.1, theo Kyodo News.

Các nạn nhân, gồm 3 người Nhật Bản và 2 người Trung Quốc, trong độ tuổi từ 20 đến 40, đã bị cướp tại quận Taito gần nhà ga JR Okachimachi vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29.1 (giờ địa phương), khi họ đang chất 3 chiếc vali có tiền lên xe khách.

- Ảnh 1.

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ cướp ở quận Taito thuộc thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 30.1

Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Một trong những nạn nhân người Trung Quốc, khoảng 40 tuổi, đã bị nhóm tên cướp tấn công bằng hơi cay trước khi chúng tẩu thoát cùng những chiếc vali, theo Kyodo News dẫn lời cảnh sát.

Một người đi bộ khoảng 50 tuổi đã bị xe tông ở khu vực đó vào khoảng thời gian các nghi phạm rời khỏi hiện trường. Sau đó, cảnh sát tìm thấy 1 chiếc ô tô nhỏ màu xanh lam bị bỏ lại trong khu vực. Người đi bộ bị thương nhẹ, theo cảnh sát.

"Khu vực xung quanh Okachimachi có rất nhiều cửa hàng trang sức và đã từng xảy ra nhiều vụ cướp trước đây", một người phụ nữ khoảng 50 tuổi sống trong khu phố cho hay, đồng thời cho biết thêm vụ cướp tối 29.1 khiến bà sợ hãi.

Vài giờ sau vụ cướp nói trên, một người đàn ông mang theo hành lý chứa 190 triệu yên tiền mặt đã bị tấn công bằng hơi cay tại một bãi đậu xe ở sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, nhưng không có gì bị lấy đi, theo cảnh sát.

Các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ có thể có giữa các vụ việc nói trên, theo Kyodo News.

