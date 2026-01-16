Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trộm cửa hàng thẻ bài Pokemon tại Mỹ, số hàng bị cướp hơn 2 tỉ đồng

Bảo Hoàng
16/01/2026 10:48 GMT+7

Một vụ trộm có vũ trang xảy ra tại cửa hàng bán thẻ bài Pokemon tại New York (Mỹ), với tổng giá trị thẻ bài và hàng hóa bị lấy đi khoảng 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng).

Hãng AFP ngày 16.1 đưa tin cảnh sát đang điều tra vụ trộm tại thành phố New York. Phía cảnh sát cho biết đã nhận tin báo vào ngày 14.1 theo giờ địa phương, rằng 3 người đàn ông đã tiến vào cửa hàng The Poke Court ở quận Manhattan và rút súng đe dọa nhiều người.

Người phát ngôn cảnh sát New York cho biết nhóm trộm đã lấy nhiều hàng hóa, tiền mặt và điện thoại.

Trộm cửa hàng thẻ bài Pokemon tại Mỹ, cướp số hàng hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tủ trưng bày các sản phẩm thẻ bài Pokemon bị đập vỡ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK POKE COURT

Bà Courtney Chin, chủ cửa hàng The Poke Court, cho biết các khách hàng và nhân viên vẫn an toàn. Theo Đài ABC, một nhân viên cửa hàng cho biết số hàng hóa bị trộm có trị giá khoảng 100.000 USD.

Người nhân viên nói rằng 3 nghi phạm đã rút súng đe dọa và giữ mọi người trong cửa hàng, một người dùng búa đập vỡ khu trưng bày sản phẩm và lấy đi số thẻ bài. Toàn bộ vụ trộm diễn ra trong vòng 3 phút.

Cửa hàng này khai trương từ tháng 11.2025 và bày bán các thẻ bài Pokemon, đồ dùng cá nhân có hình nhân vật trong Pokemon.

Trộm cửa hàng thẻ bài Pokemon tại Mỹ, cướp số hàng hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Một tên trộm dùng búa cố đập tủ trưng bày thẻ bài Pokemon trong vụ trộm ở New York ngày 14.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK POKE COURT

Thẻ bài Pokemon là một trong những sản phẩm phổ biến toàn cầu của thương hiệu Pokemon tại Nhật Bản, bên cạnh phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Các thẻ bài được bày bán có giá trị sưu tầm cao, có những tấm thẻ siêu hiếm có giá trị lên đến hàng trăm ngàn USD. Một số thẻ bị trộm ở New York mới đây có giá đến 5.500 USD.

Một vụ cướp có vũ trang tương tự xảy ra hồi đầu tháng 1 ở bang California (Mỹ), khi đó bọn trộm đã lấy đi số thẻ bài Pokemon trị giá 300.000 USD.

Kỷ lục về giá thẻ bài Pokemon thuộc về tấm thẻ Pikachu Illustrator PSA 10 (tình trạng hoàn hảo), được bán với giá hơn 5,2 triệu USD vào năm 2021.

Khám phá thêm chủ đề

Pokemon thẻ bài pokemon trộm new york
