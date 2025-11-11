Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31 với tên lửa Kinzhal

Vi Trân
11/11/2025 12:40 GMT+7

Cơ quan an ninh Nga thông báo đã ngăn chặn âm mưu của Ukraine và Anh nhằm cướp máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Moscow.

Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga ngày 11.11 thông báo đã ngăn chặn thành công một chiến dịch của tình báo quân sự Ukraine và các đặc vụ Anh nhằm cướp một chiếc MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa Kinzhal, theo RIA Novosti.

- Ảnh 1.

Tiêm kích MiG-31 của Nga mang theo tên lửa bội siêu thanh Kinzhal bay qua Moscow trong cuộc duyệt binh năm 2018

ẢNH: REUTERS

Theo FSB, Tổng cục Tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã cố gắng chiêu mộ phi công Nga, hứa trả cho họ 3 triệu USD để thực hiện âm mưu.

Viên phi công đó sẽ lái chiếc MiG-31 với tên lửa Kinzhal đến một căn cứ không quân của NATO ở thành phố Constanta (Romania), nơi máy bay có thể bị lực lượng phòng không bắn hạ, qua đó gây ra một vụ việc khiêu khích quy mô quốc tế với NATO. FSB nhấn mạnh đã thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn kế hoạch của tình báo Ukraine và Anh.

Ukraine và Anh chưa bình luận gì về thông tin này.

Theo chuyên san quân sự Army Recognition, MiG-31 là tiêm kích siêu thanh 2 động cơ, được phát triển dựa trên mẫu MiG-25 và cũng để thay thế MiG-25.

MiG-31 được mệnh danh là máy bay tiêm kích nhanh nhất thế giới với tốc độ Mach 2.35 (2.878 km/giờ). Máy bay này có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Nga tố Ukraine âm mưu cướp oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3

Kinzhal (Dao găm) là tên lửa phóng từ máy bay có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này có tầm bắn 2.000 km, vận tốc tối đa lên tới Mach 10 (12.350 km/giờ). Tên lửa được cho là có thể điều chỉnh quỹ đạo bay linh hoạt trong lúc bay, giúp khó bị đánh chặn. Nga đã sử dụng tên lửa Kinzhal nhiều trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, Moscow đã vài lần tuyên bố phá âm mưu tương tự. Hồi tháng 7.2024, FSB nói đã phá âm mưu của Ukraine nhằm cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và lái sang Ukraine.

