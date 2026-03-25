Cứu sống bệnh nhi 7 tuổi nhờ ghép tủy từ chị ruột

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhi là cháu H.T.M (7 tuổi, ở Lào Cai) được ghép tủy thành công với nguồn tủy lấy từ chị ruột đã bình phục và xuất viện.

Đây là ca ghép tủy Thalassemia thứ 15 được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Các y bác sĩ tại Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhi khi ra viện ẢNH: PHƯƠNG ANH

Bệnh nhân H.T.M được chẩn đoán mắc Beta - Thalassemia từ khi 8 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, cháu phải truyền máu định kỳ mỗi 3 - 4 tuần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy tình trạng ứ sắt mức độ trung bình, nặng ở gan.

Sau khi tìm hiểu về các ca ghép tủy điều trị Thalassemia thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đã đưa cháu từ Lào Cai vào Huế để tiến hành ghép tủy.

Sau khi đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, cháu được kiểm tra HLA và có phù hợp HLA 12/12 với chị gái 11 tuổi. Bệnh viện đã họp hội chẩn toàn viện và lên kế hoạch ghép tế bào gốc cho bệnh nhi.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát sao và điều trị kịp thời, hiện cháu đã khỏe mạnh, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Ghép tủy thành công mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhi

Theo tài liệu y khoa, Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ em được chẩn đoán mắc thể nặng. Bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp điều trị có thể giúp bệnh nhi khỏi bệnh hoàn toàn, chấm dứt phụ thuộc truyền máu.

Từ năm 2019, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc ở trẻ em, bắt đầu với các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc di căn và lymphoma tái phát, sau đó đến ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh lý Thalassemia. Đặc biệt, trong nhóm bệnh nhân này, bệnh viện đã thực hiện ghép bất đồng nhóm máu với kỹ thuật giải mẫn cảm lần đầu tiên tại Việt Nam.

Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo được ghép tủy thành công ẢNH: PHƯƠNG ANH

Từ tháng 9.2024, bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây nguyên và là cơ sở thứ 2 trên cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong vòng 1,5 năm.

Trước nhu cầu ghép tủy ngày càng tăng, Bệnh viện Trung ương Huế đã mở rộng hệ thống phòng ghép, đưa vào hoạt động thêm 2 phòng mới, cho phép triển khai đồng thời nhiều ca ghép cho bệnh nhi. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp thường quy cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và ba mẹ.