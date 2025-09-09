Lần đầu tiên ghép tủy thành công từ mẹ ruột bất đồng nhóm máu

Ngày 9.9, Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, lần đầu tiên tại Việt Nam, các y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện thành công ca ghép tủy Thalassemia cho một bệnh nhi từ nguồn tủy của mẹ ruột nhưng bất đồng nhóm máu.

Bệnh nhi V.Q.C (6 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cùng lãnh đạo và ê kíp ghép tủy của Bệnh viện T.Ư Huế trong ngày xuất viện ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Cháu bé V.Q.C (6 tuổi, đến từ Bắc Ninh) được chẩn đoán Beta- Thalassemia từ lúc 6 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu hằng tháng. Sau khi nghe tin về các ca ghép tủy Thalassemia thành công tại Bệnh viện T.Ư Huế, gia đình đã đưa cháu vào Huế để xin tiến hành ghép tủy.

Tại Bệnh viện T.Ư Huế, sau khi kiểm tra HLA, cháu phù hợp HLA 11/12 với mẹ ruột, ban giám đốc bệnh viện đã họp hội chẩn cùng các khoa, trung tâm trong bệnh viện, chuyên gia đến từ Ý để lên kế hoạch ghép cho cháu. Ca ghép tủy được tiến hành ngày 11.8.

"Đây là một ca ghép đặc biệt vì bất đồng nhóm máu mẹ con, cháu bé có nhóm máu A, và mẹ nhóm máu AB. Trước đây, tại Việt Nam, với những ca có bất đồng nhóm máu, sẽ tiến hành gạn tách hồng cầu sau khi thu thập tế bào gốc tủy xương hoặc máu ngoại vi, một số bệnh viện sẽ dùng thuốc Rituximab. Nhưng tại Bệnh viện T.Ư Huế đã áp dụng kỹ thuật mới, dung nạp miễn dịch bằng cách cho truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể người nhận với thể tích tăng dần. Song song với việc truyền máu, bệnh nhân còn được đa truyền dịch, thuốc chống dị ứng.

Ê kíp ghép tủy tại Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Sau 4 ngày truyền nhóm máu của người nhận, bệnh nhi sẽ được thử hiệu giá kháng thể để quyết định bước tiếp theo. Nếu nồng độ hiệu giá kháng thể nhỏ hơn 1/32 ngày thu tế bào gốc của người cho sẽ được truyền vào cơ thể người nhận mà không cần gạn tách hồng cầu. Chỉ khi hiệu giá kháng thể lớn hơn hoặc bằng 1/32, sẽ phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc. Phương pháp này đỡ tốn kém và có ưu điểm bảo tồn được số lượng tế bào gốc cho bệnh nhân. Đây là ca ghép tủy đồng loại thalassemia thứ 3 có bất đồng nhóm máu.

Bên cạnh đó, đây là ca ghép tủy Thalassemia đầu tiên ở Việt Nam với nguồn tủy lấy từ mẹ. Theo thống kê, có 20% các anh chị em trong gia đình có sự phù hợp HLA. Tuy nhiên, chỉ có 5% trường hợp con cái sẽ có sự trùng hợp HLA với ba hoặc mẹ. Đối với những trường hợp ghép tủy Thalassemia với người hiến từ ba mẹ, sẽ sử dụng phác đồ điều kiện hóa khác so với nguồn tủy lấy từ anh chị em", Giáo sư Phạm Như Hiệp cho biết.

Mở ra nhiều cơ hội ghép tủy cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo

Sau ca ghép, bệnh nhân dần chuyển biến tốt, các dòng tiểu cầu và bạch cầu hạt phục hồi vào ngày thứ 20 và 24. Đến ngày 8.9, là ngày thứ 28 sau ghép, tình hình sức khỏe cháu C. phục hồi tốt và được xuất viện.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến, mỗi năm có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ tại Việt Nam được chẩn đoán mắc thể nặng. Các bệnh nhi phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng trên tim, gan, thận, nội tiết, xương và sự phát triển thể chất, tinh thần. Cuộc sống của trẻ gắn liền với bệnh viện, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tập thể y bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế vui mừng nghe báo cáo kết quả thành công của ca ghép tủy từ nguồn thủy của người mẹ bất đồng nhóm máu ẢNH: THƯỢNG HIỂN

"Hiện tại, với hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư, bệnh viện có thể triển khai ghép cùng lúc 4 bệnh nhi. Và trong tương lai rất gần, bệnh viện sẽ tiến hành ghép nửa thuận hợp cho những cháu mắc bệnh Thalassemia nhưng không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em và cha mẹ, mở rộng cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều trẻ em Thalassemia hơn, đặc biệt ở những trường hợp trước đây không có lựa chọn điều trị triệt để, mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình và cộng đồng", Giáo sư Phạm Như Hiệp thông tin thêm.