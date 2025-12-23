Thêm 4 bệnh nhân ghép tủy, ghép tạng xuyên Việt thành công ở Bệnh viện T.Ư Huế

Ngày 23.12, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho 4 ca ghép gồm 2 ca ghép tủy và 2 ca ghép tạng xuyên Việt.



Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức lễ ra viện sau các ca ghép thành công ẢNH: BÌNH THIÊN

Hai ca ghép tủy thành công lần này là 2 bệnh nhi mắc hội chứng máu bẩm sinh.

Trước đó, cháu N.T.T (26 tháng tuổi, ở Gia Lai) được chẩn đoán bị tan máu bẩm sinh (Thalassemia) từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hằng tháng. Trường hợp này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A).

Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, Bệnh viện T.Ư Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn 1 tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1 kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt. Đây cũng là ca thứ 5 Bệnh viện T.Ư Huế áp dụng thành công kỹ thuật này.

Bệnh nhi ghép tủy thành công tiếp theo trong đợt này là cháu N.T.T (6 tuổi, ở Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia (một dạng rối loạn máu di truyền do đột biến gien) từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Người hiến tủy là em ruột 3 tuổi.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng thể trạng người hiến và theo dõi sát sao trong suốt quá trình ghép, ca ghép đã diễn ra an toàn. Hiện bệnh nhi này đủ điều kiện ra viện trong niềm xúc động của gia đình.

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện các ca ghép ẢNH: BÌNH THIÊN

Bệnh viện T.Ư Huế cũng thực hiện thành công và cho ra viện 2 ca ghép tạng xuyên Việt, gồm ca ghép gan ở bệnh nhi và ca ghép tim cho bệnh nhân suy tim cấp nặng. Cả hai bệnh nhân này đều tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh nhi ghép gan là cháu M.V.U.N (8 tuổi, TP.Huế), mắc xơ gan, suy giảm chức năng gan và xuất huyết tiêu hóa. Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, ê kíp ghép gan của Bệnh viện T.Ư Huế đã khẩn trương di chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM) để tiếp nhận gan hiến.

Sau ghép gan, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số huyết động, xét nghiệm và mạch máu gan trong giới hạn bình thường, sức khỏe tiến triển tích cực.

Ca ghép tim xuyên Việt lần này được thực hiện cho bệnh nhân N.M.C (56 tuổi, trú ở Quảng Ngãi). Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tim cấp nặng, buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp sau khi tiếp nhận thông tin điều phối người hiến tạng chết não từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mặc dù gặp khó khăn về huyết động và cần sử dụng phối hợp 4 loại thuốc trợ tim vận mạch liều cao, nhưng 24 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã rút được nội khí quản. Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng dần hồi phục, các thuốc trợ tim được giảm liều và ngưng hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi ấn các xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều trong giới hạn bình thường.

Đến nay Bệnh viện T.Ư Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em.