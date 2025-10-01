Bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế bít rò động - tĩnh mạch phổi qua da thành công

Ngày 1.10, Bệnh viện T.Ư Huế thông báo điều trị thành công ca bít rò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú A Lưới, TP.Huế) bằng kỹ thuật can thiệp đường ống qua da. Sau can thiệp, bệnh nhi điều trị tại khoa nhi tim mạch - khớp đã ổn định và xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, cháu M.Q nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, em được chuyển đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế, cháu có thể trạng gầy yếu, môi tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, ho và khó thở nhẹ, các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi, được làm các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn với bác sĩ nhi tim mạch.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện T.Ư Huế đã tiến hành chụp X-quang phổi, siêu âm tim qua thành ngực và siêu âm tim cản âm... đã xác định cháu bị dị dạng động - tĩnh mạch phổi i(AVM).

Tiếp theo, bệnh nhi được thực hiện chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) mạch máu phổi, xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính lỗ rò khoảng 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi.

Các y bác sĩ tư vấn giải thích bệnh cảnh của cháu bé cho gia đình ẢNH: THƯỢNG HIỂN

Sau khi tiến hành hội chẩn, điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định thực hiện can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi vào ngày 26.9.

Ê kíp can thiệp, bao gồm các bác sĩ chuyên khoa đột quỵ - can thiệp, nhi tim mạch - khớp, gây mê hồi sức cùng đội ngũ kỹ thuật viên, đã tiến hành thủ thuật gây mê nội khí quản. Qua tiếp cận tĩnh mạch đùi, bác sĩ thực hiện chụp mạch, xác định vị trí rò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao. Sau đó, sử dụng ống thông chuyên dụng để bít lỗ rò bằng coil kết hợp onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA).

Kết quả chụp mạch sau can thiệp cho thấy lỗ dò đã được bít hoàn toàn. Độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng lên rõ rệt, đạt 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau thủ thuật, bệnh nhi được rút nội khí quản và chuyển về Khoa nhi tim mạch - khớp để theo dõi.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường nên được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Bít rò động - tĩnh mạch phổi qua da mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh

Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, rò động - tĩnh mạch phổi (AVM) là một dị dạng mạch máu hiếm gặp, có thể gây thiếu oxy máu và nguy hiểm tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các biến chứng có thể gặp phải gồm đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch. Nếu không được xử lý sớm, bệnh có thể dẫn đến suy tim, chậm phát triển thể chất, thậm chí tử vong. Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy (≥64 lát cắt). Trường hợp của bệnh nhi này đặc biệt do gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa, và chỉ khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ngất, bệnh mới được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện.

Cháu M.Q mạnh khỏe trong ngày xuất viện cùng các y bác sĩ Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: THƯỢNG HIỂN

"Hiện nay, phương pháp can thiệp bít rò động - tĩnh mạch phổi qua da là lựa chọn đầu tiên và tối ưu cho bệnh nhân mắc dị dạng động -tĩnh phổi, nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít gây tổn thương, thời gian hồi phục nhanh và giảm thiểu rủi ro so với phẫu thuật mở. Bệnh viện Trung ương Huế, với vị thế là bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước, được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như CT đa lát cắt (128, 512 lát cắt), MRI cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; đặc biệt các chuyên khoa trong toàn viện luôn phối kết hợp chặt chẽ giúp tối ưu hóa trong điều trị. Nhờ đó, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại, cứu sống hàng nghìn người bệnh trong các lĩnh vực tim mạch, mạch não, mạch chi và mạch thận", tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân cho biết.