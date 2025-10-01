Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người đàn ông ho ra cả chén máu vì vỡ mạch máu phế quản

Lê Cầm
Lê Cầm
01/10/2025 17:26 GMT+7

Anh V.V.H (49 tuổi, ở Tây Ninh) được đưa đến bệnh viện thăm khám sau khi ho ra máu. Các bác sĩ phát hiện ông bị biến chứng vỡ mạch máu phế quản sau thời gian lao phổi.

“Khi đang ngồi tại nhà thì tôi có cảm giác nhợn ở cổ, rồi tôi khạc ra cả một chén máu đỏ tươi”, anh H. kể lại. Ngay lập tức, anh được người nhà đưa đến một bệnh viện địa phương để thăm khám và sau đó được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để điều trị biến chứng vỡ mạch máu phế quản.

Từ bệnh lao phổi đến biến chứng vỡ mạch máu phế quản

Ngày 1.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Cáp Hữu Hiếu, Đơn vị Can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân được chỉ định chụp nội soi phế quản, chụp CT ngực có thuốc cản quang để đánh giá tình trạng bệnh lý phổi. Kết quả ghi nhận phổi bên phải của anh H. có tình trạng hang lao cũ và có nhiều tổn thương giãn phế quản, phì đại động mạch phế quản. Đây là nguyên nhân của tình trạng vỡ mạch máu phế quản - một bệnh lý nguy hiểm có thể gây suy hô hấp dẫn đến đe dọa tính mạng, thậm chí khi máu tràn vào đường thở, bệnh nhân có thể ngạt thở ngay lập tức, chưa kể mất máu nhanh chóng.

Trước tình trạng nguy kịch này, một cuộc hội chẩn nhanh chóng diễn ra với sự tham gia của nhiều bác sĩ nhiều chuyên khoa nhằm đưa ra hướng xử lý tối ưu nhất cho người bệnh. Các bác sĩ đã thống nhất phương án can thiệp tắc động mạch phế quản dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để điều trị cầm máu cho bệnh nhân.

Người đàn ông ho ra cả chén máu vì vỡ mạch máu phế quản - Ảnh 1.

Bệnh nhân phục hồi sau can thiệp

Ảnh: BVCC

Áp dụng kỹ thuật can thiệp nút mạch phế quản cứu bệnh nhân

“Trước đây bệnh nhân bị ho ra máu lượng nhiều thường được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và điều trị nội khoa tích cực để cầm máu. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật can thiệp mạch như hiện nay, bệnh nhân có thể được can thiệp cầm máu nhanh chóng và an toàn dưới màn hình DSA. Tránh được một cuộc mổ phức tạp. May mắn là người bệnh được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu chậm trễ, máu có thể tràn đầy trong các phế nang phổi, bệnh nhân sẽ khó qua khỏi", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Can thiệp tắc động mạch phế quản là kỹ thuật can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh, giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện. Kết thúc ca can thiệp, người bệnh được chuyển về Khoa Nội hô hấp để tiếp tục theo dõi và dùng thuốc điều trị bệnh lý nền. Hiện tại, bệnh nhân không còn tình trạng ho ra máu, hồi phục tốt, có thể ăn uống và trở lại sinh hoạt bình thường.

Ho ra máu do giãn vỡ mạch máu phế quản và những điều cần biết

Ho ra máu do giãn vỡ động mạch phế quản là tình trạng nhánh động mạch bị giãn lớn, mất đàn hồi và vỡ, dẫn đến tình trạng xuất huyết phổi và máu được tống ra ngoài qua đường ho. Bệnh nhân bị vỡ động mạch phế quản nặng có thể ho ra máu lượng nhiều, thậm chí có các trường hợp ho ra máu sét đánh dẫn đến tử vong.

Những bệnh nhân từng mắc lao phổi, nấm phổi, u phổi, hang lao, viêm phổi là những đối tượng dễ có nguy cơ bị ho ra máu. Vì thế, bác sĩ Cáp Hữu Hiếu khuyến cáo những bệnh nhân này nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ cũng như cần theo dõi bệnh sát sao và thường xuyên khám chuyên khoa định kỳ để tầm soát sớm bệnh.

