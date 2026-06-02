Lá lành đùm lá rách:

Xin giúp một học sinh nghèo trị bệnh để tiếp tục đến trường

Nam Long
02/06/2026 07:07 GMT+7

Em Thái Minh Phúc, 12 tuổi, vừa học xong lớp 6/2, Trường THCS Lộc Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Phúc bị ung thư hạch bạch huyết, em mong được điều trị hết bệnh để năm học tới tiếp tục đến trường.

Ông Thái Thành Nhân (40 tuổi, ngụ ấp Phước Long, xã Phú Quới, Vĩnh Long), cha của Phúc, cho biết khoảng cuối năm 2025, phát hiện Phúc có khối u lạ, gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) làm các xét nghiệm, sinh thiết thì phát hiện em mắc ung thư hạch bạch huyết. "Nhà có 2 đứa con, đứa lớn đang học lớp 9, Phúc lớp 6. Khi biết tình trạng bệnh của con, vợ chồng tôi gần như suy sụp, nhưng nhờ bác sĩ nhiệt tình tư vấn nên cố gắng chạy tiền lo điều trị. Sau lần vô hóa chất, tóc rụng hết, Phúc sợ bạn bè trêu chọc nên không chịu đi học. Cả nhà cùng các thầy cô trong trường cố gắng động viên nên cháu mới chịu đi học lại", ông Nhân kể.

Ông Nhân động viên con trai cố gắng học, làm bài thi cuối học kỳ thật tốt

Ông Nhân làm nghề bán bánh bò, bánh tiêu dạo; vợ làm công nhân may ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới). Thu nhập của 2 vợ chồng vừa đủ trang trải chi phí gia đình. Từ khi Phúc phát bệnh, ông đã dùng hết tiền dành dụm để chạy chữa nhưng chưa thấm vào đâu. "Mỗi lần điều trị hóa chất từ 2 - 3 tuần, chi phí thuốc men, đi lại gần 20 triệu đồng. Tôi không biết còn gồng được đến khi nào", ông Nhân nói.

Hôm PV Thanh Niên tìm đến nhà, ông Nhân đang giúp Phúc ôn bài thi. Thân hình gầy gò, đầu không còn sợi tóc, Phúc vẫn lạc quan: "Những lúc nằm viện con rất nhớ thầy cô và bạn bè. Con muốn được điều trị mau hết bệnh để về đi học lắm. Học để sau này có việc làm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ". Ngồi bên cạnh, nghe con trai nói, ông Nhân rơm rớm nước mắt vì những ngày sắp tới hai vợ chồng phải tạm nghỉ làm để vào viện chăm sóc con, chưa biết chạy tiền ở đâu để lo cho con.

Phúc làm bài thi học kỳ 2 vào chiều 7.5

Cô Lê Phúc Phương Thùy, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/2, Trường THCS Lộc Hòa, cho biết Phúc là học sinh ngoan, học tập khá, rèn luyện tốt. Em luôn hòa nhã, gần gũi, thân thiện nên được bạn bè yêu mến. Bản thân em rất ham học, luôn tìm tòi khám phá kiến thức...; nhưng căn bệnh quái ác làm sức khỏe suy kiệt, ảnh hưởng đến việc học của em rất nhiều. "Được sự thống nhất của Ban giám hiệu, tôi đã thông báo đến phụ huynh để Phúc kiểm tra cuối kỳ 2 sớm hơn và ngồi làm bài với bộ đề thi riêng. Đây là cách duy nhất nhà trường có thể giúp đỡ và động viên để em yên tâm điều trị bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phát động toàn thể giáo viên, học sinh đóng góp giúp gia đình Phúc chữa trị bệnh cho em. Tôi mong muốn có phép màu diệu kỳ để em sớm hết bệnh và rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em học sinh hiếu học này vượt qua nghịch cảnh", cô Thùy bày tỏ.

Mong quý bạn đọc cùng chung tay để giúp em Thái Minh Phúc có thêm điều kiện chữa trị, mau lành bệnh, để năm học tới em có thể đến trường để tiếp tục việc học.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Thái Minh Phúc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em trong thời gian sớm nhất.

Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính

Nhà nghèo, cha mẹ làm tất cả để lo cho Danh Hoài Yên học bác sĩ. Thế nhưng nhận bằng tốt nghiệp chưa bao lâu thì chàng trai Khmer bộc phát bệnh nặng, được chẩn đoán u não ác tính.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
