Giới trẻ

Tháng Thanh niên: Khám chữa bệnh miễn phí cho 300 người dân

Vũ Thơ
23/03/2026 10:51 GMT+7

Tại chương trình 'Khát vọng tuổi trẻ - Tự hào cống hiến' nhân Tháng Thanh niên, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà, công trình thanh niên và khám chữa bệnh miễn phí cho 300 người dân.

Ngày 22.3, tại Hà Nội, diễn ra chương trình "Khát vọng tuổi trẻ - Tự hào cống hiến" do Chi đoàn số 2 (Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn), Đoàn Thanh niên phường Yên Sở và Đoàn thanh niên Bệnh viện Nội tiết T.Ư phối hợp tổ chức. 

Đây là hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở (TP. Hà Nội); thầy thuốc ưu tú, PGS -TS - bác sĩ Phan Hướng Dương, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư.

Ban tổ chức trao tặng quà cho các cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Bệnh viện Nội tiết T.Ư

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và túi quà an sinh) nhằm động viên các cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư.

Ban tổ chức cũng trao 30 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng tiền mặt cùng túi quà) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn; trao biển tặng 50 chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật, người khó khăn trong vận động; trao biển khám mắt miễn phí cho 500 thanh thiếu nhi; 1000 dịch vụ mắt - nha khoa và 40 suất quà gồm gọng và tròng kính cho các em học sinh.

Chi đoàn số 2 (Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn) trao tặng công trình thanh niên tại chương trình

Tổng nguồn lực trao tặng 600 triệu đồng

Đồng thời, ban tổ chức đã tặng công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" để góp phần giáo dục lòng yêu nước và làm đẹp cảnh quan khu dân cư; công trình "Lớp học bình dân học vụ số" nhằm phổ cập kỹ năng số cho thanh thiếu nhi địa phương trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Các y bác sĩ khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân và người dân

Hàng trăm người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí tại chương trình

Ngay sau phần lễ, chương trình đã triển khai hoạt động khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân và người dân tại khuôn viên Bệnh viện Nội tiết T.Ư. 

Đây là món quà thiết thực mà đội ngũ y bác sĩ trẻ và đoàn viên, thanh niên các đơn vị gửi tới nhân dân phường Yên Sở, khẳng định vai trò của Đoàn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tổng giá trị các nguồn lực được trao tặng tại chương trình trị giá gần 600 triệu đồng.

