Tháng Thanh niên: Những vấn đề thanh niên quan tâm

Đại diện T.Ư Đoàn cho biết trước khi diễn ra Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026, đã thực hiện cuộc khảo sát về "tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên".

Cuộc khảo sát do Học viện Thanh thiếu niên VN phối hợp với Ban Công tác Đoàn (T.Ư Đoàn) thực hiện tháng 2.2026 đã thu hút 23.510 đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi 16 - 35 trên toàn quốc tham gia.

Đề cao giá trị đạo đức, lòng yêu nước

Kết quả khảo sát cho thấy có sự đồng thuận rất cao của thanh niên đối với các giá trị cốt lõi cần được tăng cường giáo dục. Theo đó, 93,7% thanh niên cho rằng cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống; 92,8% nhấn mạnh vai trò của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc; 88,1% quan tâm đến việc trang bị giá trị sống và kỹ năng sống; 87,3% đánh giá cao việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng.

Những con số này thể hiện thanh niên vẫn đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền tảng nhân cách và bản lĩnh trong bối cảnh xã hội nhiều biến đổi. Các giá trị truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được thế hệ trẻ coi trọng, đồng thời được kết hợp với kỹ năng và giá trị sống phù hợp thời đại mới.

Các bạn trẻ tham gia Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáng chú ý, khi được hỏi về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh niên, đa số người tham gia khảo sát đều đồng thuận ở mức rất cao. Trong đó, 91,7% cho rằng cần đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ số; 90,3% đề xuất gắn giáo dục với hoạt động thực tiễn, trải nghiệm; trên 85% ủng hộ việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên cũng như tăng cường truyền thông và nêu gương điển hình tiên tiến.

Tinh thần tình nguyện mạnh mẽ

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên VN rất mạnh mẽ. Có tới 95,7% thanh niên cho biết họ tham gia hoạt động tình nguyện vì mong muốn đóng góp cho cộng đồng, trong khi 93,2% xem đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm bản thân.

Thanh niên luôn sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng ẢNH: PHAN LINH

Bên cạnh đó, 89% thanh niên khẳng định tham gia tình nguyện là trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Điều này cho thấy các phong trào tình nguyện do tổ chức Đoàn - Hội phát động đã góp phần hình thành ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.

Thanh niên cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện. Trong đó, 94,7% cho rằng các hoạt động cần gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng; 89,5% mong muốn tăng tính bền vững, lâu dài; 86,4% đề xuất gắn hoạt động tình nguyện với chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên; 85,6% ủng hộ việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động tình nguyện.

Khởi nghiệp sáng tạo trở thành xu hướng

Một điểm đáng chú ý khác của kết quả cuộc khảo sát là sự quan tâm ngày càng lớn của thanh niên đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có 66,9% thanh niên bày tỏ quan tâm đến khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 38,3% cho biết "rất quan tâm"; đồng thời 79,7% khẳng định khoa học - công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Các lĩnh vực công nghệ được thanh niên quan tâm nhiều nhất bao gồm công nghệ thông tin (89,1%), trí tuệ nhân tạo và dữ liệu (84,1%), thương mại điện tử (82,3%) và môi trường - năng lượng (81,6%). Điều này cho thấy xu hướng khởi nghiệp dựa trên tri thức và công nghệ đang ngày càng rõ nét trong thế hệ trẻ.

Thanh niên cũng bày tỏ nhu cầu lớn đối với các hình thức hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Trong đó, 94,6% mong muốn được đào tạo kỹ năng và kiến thức khởi nghiệp; 87,5% mong muốn được kết nối với thị trường và doanh nghiệp; trên 85% mong muốn được kết nối chuyên gia, hỗ trợ cơ sở vật chất và nguồn lực khởi nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thanh niên VN cũng thể hiện sự quan tâm và khả năng thích ứng đáng kể. Kết quả khảo sát cho thấy 92,7% thanh niên nhìn nhận chuyển đổi số mang lại những cơ hội mới cho việc làm và phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, 84,9% thanh niên cho biết họ chủ động tự học các kỹ năng mới để thích ứng với môi trường số. Những vấn đề được thanh niên quan tâm nhiều trong bối cảnh chuyển đổi số bao gồm phòng chống bạo lực trên không gian mạng (47,1%), chính sách pháp luật về an toàn mạng (46,9%), chăm sóc sức khỏe tâm thần (46,8%) và nâng cao nhận thức số (43,7%).

Các số liệu này cho thấy thanh niên không chỉ quan tâm đến kỹ năng công nghệ mà còn chú trọng yếu tố an toàn và trách nhiệm trong môi trường số. Đối với tổ chức Đoàn, thanh niên kỳ vọng nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giới trẻ. Trong đó, 93,8% đề xuất tăng cường hướng dẫn thanh niên ứng dụng công nghệ số trong học tập và công việc; 90,4% mong muốn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động Đoàn; và trên 89% đề xuất phát triển các nền tảng số, nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Mong muốn được phát triển toàn diện

Kết quả khảo sát cũng cho thấy thanh niên có nhiều kỳ vọng đối với các cơ hội phát triển trong tương lai. Trong đó, 95,5% mong muốn có cơ hội học tập và phát triển bản thân; 92,1% mong muốn được bồi dưỡng tư tưởng chính trị và kiến thức pháp luật; 91,7% mong muốn tham gia các hoạt động tình nguyện và đóng góp cho xã hội. Trên 90% thanh niên mong muốn được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng số, kết nối việc làm và tham gia các hoạt động giao lưu, sáng tạo.

Thanh niên cũng đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn trong việc kết nối và dẫn dắt các xu hướng mới. Trong đó, 94,5% cho rằng cần phát huy truyền thông số và mạng xã hội để kết nối thanh niên; 92% đề xuất xây dựng các cộng đồng học tập và chia sẻ tri thức; hơn 90% mong muốn tổ chức Đoàn tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết nối nghề nghiệp.