Tháng Thanh niên: Chia sẻ những khó khăn với thanh niên công nhân

Với tinh thần "Ăn tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", sau kỳ nghỉ tết, các cấp bộ Đoàn TP.HCM đã nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị Tháng Thanh niên 2026 bằng tình cảm, trách nhiệm và những ý tưởng sáng tạo.

Thành đoàn TP.HCM xác định mục tiêu Tháng Thanh niên 2026 sẽ là đợt cao điểm hành động của những trái tim khát vọng, cùng hướng về dấu mốc kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN thăm hỏi người dân được khám bệnh miễn phí ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết sau hơn 20 năm tổ chức, Tháng Thanh niên đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, hành động cách mạng sâu rộng trong toàn hệ thống Đoàn, là thời điểm để tuổi trẻ TP.HCM phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của thành phố thân yêu.

Theo anh Khoa, cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu, công trình thanh niên mà kế hoạch của Thành đoàn TP.HCM đã đặt ra, ở cấp Thành đoàn tiếp tục ra quân chương trình "Trí thức - Khoa học trẻ tình nguyện" (lần thứ 17) với các đội hình tình nguyện phát huy chuyên môn, tham gia nâng cao năng lực số, hỗ trợ cộng đồng chuyển đổi số.

Nhiều thanh niên công nhân TP.HCM được khám bệnh miễn phí ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Anh Khoa cho biết kết hợp với ra quân chương trình "Tiếp sức Người lao động" đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân, giới thiệu việc làm cho người lao động tìm việc sau tết.

Ngay từ ngày phát động ra quân, các cấp bộ Đoàn TP.HCM đã đồng loạt khởi động các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Ngay trong đợt đầu ra quân, đã có 67 công trình cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường, khơi thông dòng chảy kênh rạch, xóa biển quảng cáo sai quy định, tôn tạo không gian xanh tại các khu phố, khu dân cư… trên địa bàn TP.HCM.

Hành động thực chất, hướng mạnh về cơ sở

Theo chân đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP.HCM từ những ngày đầu tháng 3, PV Thanh Niên ghi nhận chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực bằng sự quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở trong Tháng Thanh niên ở khu vực phía bắc TP.HCM.

Theo đó, Hội trại tòng quân năm 2026 được các xã, phường phối hợp tổ chức cho trên 1.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc.

Tại các phường Thới Hòa, Chánh Phú Hòa và các xã Long Hòa, Trừ Văn Thố…; T.Ư Đoàn, Thành đoàn TP.HCM đã tặng hàng trăm phần quà, động viên, khích lệ tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên những ngày đầu tháng 3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, đã có mặt tại nhiều khu trọ, nơi ở của thanh niên công nhân để lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và công việc của họ.

Tại các điểm đến, chị ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, thu nhập cũng như những mong muốn của thanh niên công nhân đang làm việc xa quê. Không chỉ động viên tinh thần, chị còn cùng các tổ chức Đoàn tại địa phương trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ đời sống và khích lệ các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực lao động, gắn bó với doanh nghiệp.

Những buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp, giúp thanh niên công nhân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của tổ chức Đoàn đối với đời sống của mình. Qua đó, nhiều ý kiến, đề xuất của các bạn trẻ về việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và hỗ trợ pháp lý cũng được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình của Tháng Thanh niên, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời chăm lo tốt hơn cho thanh niên, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Bên cạnh hoạt động tổ chức Hội trại tòng quân 2026, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với T.Ư Đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ VN tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 1.200 người ở các xã Bàu Bàng, Phước Thành, An Long (TP.HCM)...

Nằm trong các hoạt động của Tháng Thanh niên, ngày 7.3 vừa qua, tại Trường tiểu học Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TP.HCM), T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự cổng trường học và bến xe khách trên địa bàn.

Các hoạt động Tháng Thanh niên 2026 tại khu vực phía bắc TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Người dân phấn khởi, đi khám bệnh miễn phí

Chủ trì các chương trình khám bệnh miễn phí cho người dân, anh Nguyễn Hữu Tú, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ VN, cho biết chương trình khám bệnh "Vì một VN khỏe mạnh", cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Bàu Bàng, An Long, Phước Thành là sự phối hợp, kết hợp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định tổ chức Đoàn - Hội luôn kề vai sát cánh, chăm lo toàn diện cả về môi trường sống lẫn sức khỏe cho nhân dân.

Còn chị Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Đoàn xã Phước Thành, cho hay tại xã Phước Thành (một trong những xã vùng xa của trung tâm TP.HCM) hiện có khoảng 2.900 đoàn viên, thanh niên, chủ yếu làm nông nghiệp và một số làm công nhân trong các nhà máy xí nghiệp.

Chị Hồng cho hay: "Trong thời gian qua, nhờ áp dụng kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đã mang lại đời sống ổn định cho đoàn viên, thanh niên. Các phong trào đoàn, thanh thiếu nhi ở địa phương cũng được quan tâm, đẩy mạnh góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của địa phương và TP.HCM".