TP.HCM: Những tân binh 'chất lượng cao' tình nguyện nhập ngũ

Sáng 4.3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay ghi nhận những con số ấn tượng, với sự góp mặt của nhiều trí thức trẻ và đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhiều tân binh gác lại công việc tốt, khoác lên mình màu áo lính

Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TP.HCM tuyển chọn 9.105 công dân nhập ngũ. Trong số này, có 7.300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 1.805 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Đáng chú ý, chất lượng tân binh năm nay được đánh giá rất cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Nhiều tân binh gác lại công việc với mức thu nhập tốt, những dự định cá nhân để khoác lên mình màu xanh áo lính.

Tiêu biểu như Nguyễn Nhật Nam (24 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh), tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh (Trường đại học Bách Khoa, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM). Dù đang có công việc ổn định tại một công ty thiết bị y tế lớn và từng được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài, Nam vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mang theo tư duy kỷ luật, chính xác của phòng mổ, Nhật Nam kỳ vọng sẽ đóng góp kiến thức công nghệ y khoa hiện đại để hỗ trợ các bác sĩ quân y trong môi trường quân đội.

Nhật Nam gác lại công việc với mức lương ổn định để tham gia nghĩa vụ quân sự ẢNH: THÚY LIỄU

Hay trường hợp của tân binh Trần Hoàng Thanh (24 tuổi, phường Long Phước), một đảng viên trẻ với tinh thần tuổi trẻ thành phố. Là cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ TP.HCM) và từng giữ chức vụ Phó bí thư Đoàn phường, Thanh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, được phân công huấn luyện tại Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) với khát vọng được rèn luyện, trưởng thành và phục vụ lâu dài trong quân ngũ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả trí tuệ lẫn thể lực cũng là điểm sáng của thanh niên năm nay. Điển hình như Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, phường Diên Hồng), cử nhân Trường đại học Sư phạm TP.HCM tình nguyện nhập ngũ, được bố trí tham gia huấn luyện tại lực lượng Vùng 2 Hải quân. Nhận thức rõ môi trường biển đảo khắc nghiệt, Bảo đã chủ động rèn luyện thể lực từ nhiều tháng trước, sẵn sàng mang kiến thức, sức trẻ của mình cống hiến cho quân đội.

Trong khối nghĩa vụ công an nhân dân, những cử nhân như Bùi Huy Tường (23 tuổi, tốt nghiệp Trường đại học Thủ Dầu Một) mang theo tư duy của người trẻ thời đại số. Tường chia sẻ mong muốn phát huy khả năng của thanh niên hiện đại, tiếp thu công nghệ nhưng không quên gìn giữ truyền thống ông cha, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Huy Tường tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để có thể cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc ẢNH: THÚY LIỄU

Yêu cầu mới của "siêu đô thị"

Theo thống kê của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học năm nay đạt mức 28,47%. Về sức khỏe, công dân đạt loại 1 và loại 2 chiếm đến 58,36%. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên nhận lệnh đạt 1,62%, trong đó đảng viên chính thức chiếm 1,22%.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2026 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2026 là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố hình thành siêu đô thị năng động, hiện đại sau khi hợp nhất không gian phát triển của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Không gian phát triển càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề.

Năm 2026, chỉ tiêu giao quân của TP.HCM là 9.105 công dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chúng ta xây dựng siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp hiện đại, mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", ông Được nhận định.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đặc biệt lưu ý, trong thời đại khoa học - công nghệ hiện nay, người chiến sĩ không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn đòi hỏi trí tuệ và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Chất lượng tuyển quân được nâng cao qua từng năm, góp phần củng cố nguồn lực chất lượng cho quốc phòng, an ninh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Khi khoác lên mình màu xanh áo lính, các bạn mang theo niềm tin của hàng triệu người dân thành phố. Hãy rèn luyện với ý chí kiên cường và cống hiến bằng cả trái tim của tuổi trẻ Việt Nam", Chủ tịch UBND TP.HCM nhắn nhủ.

Đón nhận những thanh niên ưu tú, trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) cam kết đơn vị sẽ lựa chọn những chiến sĩ đủ tiêu chuẩn để bồi dưỡng nguồn cán bộ cho quân đội, đồng thời giới thiệu các quần chúng ưu tú kết nạp Đảng . Những quân nhân này sau khi xuất ngũ sẽ là nguồn lực chất lượng tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương .