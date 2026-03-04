Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ

Thúy Liễu - Ngọc Dương
04/03/2026 11:17 GMT+7

TP.HCM tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn hơn 9.000 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngày 4.3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tham dự điểm giao nhận quân ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) có: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM.

Năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu cho TP.HCM tuyển chọn 9.105 công dân nhập ngũ, trong đó 7.300 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 1.805 công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ trong lễ giao, nhận quân năm 2026 do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức sáng 4.3

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM giao quân cho 36 đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Tổng số quyết định gọi nhập ngũ đã trao là 7.665, gồm 7.300 lệnh chính thức và 365 lệnh dự phòng (chiếm 5% so với chỉ tiêu).

Tỷ lệ đảng viên nhận lệnh đạt 1,62%, trong đó đảng viên chính thức 1,22%; công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 28,47%; công dân sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 58,36%.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Trong không khí trang nghiêm, các tân binh thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, tiếp nối truyền thống yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xây dựng siêu đô thị phải gắn với quốc phòng

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2026 tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất không gian phát triển của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị năng động, hiện đại với vị thế chiến lược hàng đầu cả nước và khu vực.

Theo ông Được, không gian phát triển càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề. Một trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ - công nghiệp và cảng biển càng sôi động thì yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh càng phải vững chắc.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

Lễ giao, nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình diễn ra trang trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền và nhân dân TP.HCM trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chúng ta xây dựng siêu đô thị không chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay khu công nghiệp hiện đại, mà còn bằng ý chí sắt son bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông cho biết nhiều năm qua, TP.HCM luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao, công tác tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ công an, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ông Được nhắn nhủ các chiến sĩ trẻ phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội.

"Quân ngũ là môi trường rèn luyện ý chí; kỷ luật là sức mạnh của quân đội; đoàn kết là nguồn lực vô tận của người chiến sĩ", ông nói. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển, người chiến sĩ hôm nay không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống gia đình quân nhân, hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

"Khi khoác lên mình màu xanh áo lính, các bạn mang theo niềm tin của hàng triệu người dân thành phố. Hãy rèn luyện với ý chí kiên cường và cống hiến bằng cả trái tim của tuổi trẻ Việt Nam", Chủ tịch UBND TP.HCM nhắn nhủ.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 4.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tặng hoa động viên tân binh lên đường tại buổi lễ giao, nhận quân sáng nay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 5.

Năm nay, TP.HCM tuyển chọn 1.805 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, gồm 1.800 nam và 5 nữ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 6.

Nhiều thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sức khỏe loại 1, loại 2 thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, trưởng thành và cống hiến lâu dài

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 7.

Những tân binh TP.HCM rạng rỡ trong ngày lên đường nhập ngũ, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuổi trẻ TP.HCM sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Đại diện cho thanh niên nhập ngũ TP.HCM, chiến sĩ trẻ Phạm Trà Trúc Sơn chia sẻ: "Đối với chúng tôi, lên đường nhập ngũ không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với đất nước. Chúng tôi cam kết ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức và tác phong; giữ vững ý chí, không ngại khó, không ngại khổ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 8.

Ánh mắt kiên định của các tân binh trong lễ giao, nhận quân thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 9.

Ngoài quân tư trang theo quy định, nhiều tân binh mang theo những kỷ vật giản dị tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 10.

Những chiếc ba lô cùng các vật dụng cá nhân cần thiết và những món đồ kỷ vật của người thân là hành trang của các tân binh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Về phía đơn vị nhận quân, trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) bày tỏ vinh dự khi được tiếp nhận những thanh niên tiêu biểu của TP.HCM về học tập, rèn luyện và công tác tại đơn vị.

Trong quá trình huấn luyện và công tác, đơn vị sẽ lựa chọn những chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn để bồi dưỡng phát triển nguồn cán bộ cho quân đội, đồng thời giới thiệu những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các quân nhân sẽ trở thành những công dân tiêu biểu, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện đơn vị nhận quân cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng gia đình các tân binh tiếp tục quan tâm, động viên, phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong quá trình giáo dục, rèn luyện để các chiến sĩ trẻ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc.

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 11.

Khoảnh khắc đứng giữa sân lễ, tân binh lặng nhìn về phía gia đình như ghi nhớ thật lâu hình ảnh thân quen trước khi xa nhà

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 12.

Hàng trăm người thân tập trung tại điểm giao quân, dõi theo từng bước chân các tân binh trong giờ phút lên đường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 14.

Những cái ôm, cái bắt tay thật chặt của người thân động viên trước giờ các tân binh lên xe về đơn vị

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 15.

Tân binh Nguyễn Hà Trọng Tú dành cái ôm thắm thiết tạm biệt bạn gái trước giờ lên xe di chuyển về đơn vị

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 17.

Một tân binh cố nén xúc động vẫy tay chào người thân qua cửa kính xe

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 9.000 thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ - Ảnh 18.

Giây phút chia tay ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc khi tân binh và người thân kịp trao nhau cái vẫy tay qua khung cửa xe

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xem thêm bình luận