Bộ Quốc phòng giải thích tranh cãi việc tạm hoãn nhập ngũ giữa sinh viên và phường

Đình Huy
Đình Huy
25/12/2025 09:53 GMT+7

Anh Hoàng Phan Quốc Bảo, sinh viên ở Huế, đã có những thắc mắc đến Bộ Quốc phòng qua chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" về nội dung đề nghị tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ khi đã hết khóa đào tạo nhưng còn nợ môn.

Cụ thể, anh Bảo cho biết đang là sinh viên năm 3 của trường đại học tư thục, đào tạo hệ đại học chính quy với chương trình học 3 năm rưỡi (từ năm 2022 - 2025). Hiện anh còn một số môn chưa hoàn thành nên có nguyện vọng hoàn tất chương trình học trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Tranh cãi việc tạm hoãn nhập ngũ giữa sinh viên và phường, Bộ Quốc phòng nói gì? - Ảnh 1.

Thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảo cho biết thêm, chính quyền địa phương đã trao đổi với anh rằng, theo thông tin xác nhận từ nhà trường, tháng 11.2025 anh Bảo đã ra trường, nếu còn thiếu môn thì phải nộp giấy xác nhận nợ môn. Tuy nhiên, anh Bảo đã nộp giấy xác nhận nợ môn theo đúng yêu cầu, phường vẫn chưa tiếp nhận.

"Theo yêu cầu ban đầu của phường, tôi đã liên hệ nhà trường để xin giấy xác nhận đang còn nợ môn và đã nộp lại cho phường. Tuy nhiên, cán bộ phường thông báo rằng không tiếp nhận giấy xác nhận này. Sau đó, một cán bộ phường khác có hướng dẫn rằng giấy xác nhận phải ghi "khóa học 2022 - 2026" thì mới được chấp nhận, thay vì "khóa học 2022 - 2025" như nhà trường đã cấp. Tuy nhiên, chương trình đào tạo chính quy của trường tôi chỉ kéo dài 3 năm rưỡi và không có khóa 2022 - 2026 đối với hệ đào tạo mà tôi đang theo học", anh Bảo thông tin.

Anh Bảo đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét và cho biết, trong trường hợp này anh cần phải làm gì, hoặc phải bổ sung loại giấy tờ nào để được giải quyết đúng theo quy định.

Trước câu hỏi trên, Bộ Quốc phòng, cho hay, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đối với những công dân: đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, công dân thuộc trường hợp nêu tại điểm g khoản 1 điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được tạm hoãn gọi nhập ngũ từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại trường đến hết thời gian học của khóa học; các trường hợp do nợ môn hoặc lưu ban sẽ không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

"Đối với trường hợp của công dân Hoàng Phan Quốc Bảo, hiện nay đã hết thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ của một khóa đào tạo từ tháng 11.2025, tuy nhiên còn nợ môn. Vì vậy, nếu có nguyện vọng hoàn thành chương trình học và được thi tốt nghiệp, đề nghị công dân làm đơn (kèm theo các giấy tờ xác nhận của nhà trường) gửi hội đồng nghĩa vụ quân sự phường nơi công dân đăng ký nghĩa vụ để được xem xét, giải quyết", Bộ Quốc phòng thông tin.

Nhập ngũ Nghĩa vụ quân sự Bộ Quốc phòng sinh viên
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
