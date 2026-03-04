Giao nhận quân năm 2026: Thanh niên sẵn sàng thử thách trong môi trường mới

Gia Lai: 5.697 công dân nhập ngũ

Sáng 4.3, tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức giao nhận quân tại 14 điểm, tiễn 5.697 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ trong quân đội và công an.

Tại Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn), buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai… Cùng dự còn có 368 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (ở giữa) và ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tặng hoa cho tân binh tại lễ giao nhận quân

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ tinh mơ, hàng ngàn người dân có mặt tại quảng trường để chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lễ giao nhận quân. Những cái ôm chặt, lời dặn dò xen lẫn tự hào và lưu luyến tạo nên bức tranh cảm xúc đậm chất ngày hội tòng quân.

Trong vòng tay của mẹ và vợ, tân binh Trần Huy Sang (20 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) không giấu được xúc động. Dù đã có vợ và con nhỏ 2 tuổi, Sang xác định rõ trách nhiệm khi nhận lệnh gọi nhập ngũ.

"Tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng nên một lần khoác lên mình màu áo lính. Dù còn nhiều lo toan phía trước, nhưng được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự lớn. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình", Sang chia sẻ.

Tân binh Trần Huy Sang cho biết rất vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ở một góc khác của quảng trường, tân binh Trần Thành Trung (18 tuổi, phường Quy Nhơn) liên tục động viên người thân. Trung cho biết đã chuẩn bị tâm lý từ trước và mong muốn được thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật.

"Với tôi, nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để trưởng thành. Tôi muốn rèn luyện bản lĩnh, học hỏi thêm nhiều điều để sau này trở về có thể sống trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội", Trung nói.

Tân binh Trần Thành Trung (18 tuổi, phường Quy Nhơn) mong muốn được thử thách bản thân trong môi trường kỷ luật ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lãnh đạo Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) động viên các tân binh ẢNH: TRẦN HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tri ân các gia đình đã nuôi dưỡng, giáo dục những người con ưu tú để hôm nay họ trở thành những chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ", "chiến sĩ Công an nhân dân", sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Tinh thần sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc của các bạn trẻ hôm nay chính là sự kế tục xứng đáng các thế hệ đi trước, thể hiện sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta", ông Thanh nhấn mạnh.

Một tân binh ở Quy Nhơn nở nụ cười rạng rỡ chia tay mẹ trước khi lên đường nhập ngũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ ẢNH: TRẦN HIẾU

Khánh Hòa có 1.300 thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ

Tại Khánh Hòa, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 10 địa điểm, tiễn 3.573 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, chất lượng thanh niên năm nay nâng lên rõ rệt cả về sức khỏe, trình độ và chính trị: độ tuổi từ 18 - 21 chiếm 82%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm 13,5%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 46%; có 16 đảng viên, 22 công chức và hơn 1.300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng hoa cho các tân binh ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Tân binh Khánh Hòa háo hức ngày nhập ngũ tại lễ giao nhận quân ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trong tổng số thanh niên lên đường, 3.000 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, được phân về các đơn vị như Sư đoàn Phòng không 377; Trường Sĩ quan Không quân; Lữ đoàn 957 Hải quân; Trung tâm Huấn luyện - Vùng 4 Hải quân; các binh chủng Thông tin liên lạc, Đặc công, Công binh; Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 305; Lữ đoàn Thông tin 575; Lữ đoàn Pháo binh 368; Bộ Tham mưu (Quân khu 5); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, 573 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, được giao về Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (C10); Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa.

Lâm Đồng: 868 thanh niên lên đường

Tại Lâm Đồng, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) phối hợp với 25 phường, xã (thuộc các huyện phía bắc tỉnh Bình Thuận cũ, bao gồm cả đặc khu Phú Quý) tổ chức giao nhận quân năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền các xã, phường...

Thanh niên khu vực Phan Thiết nô nức lên đường tòng quân ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5, đợt giao nhận quân này có 868 thanh niên lên đường nhập ngũ, đến từ 25 xã, phường từ Phan Thiết đến Vĩnh Hảo và đặc khu Phú Quý (phía bắc tỉnh Bình Thuận cũ).

Trong đó, 710 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị quân đội, 158 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Cụ thể, có 17 người tốt nghiệp đại học, 23 người tốt nghiệp cao đẳng, 117 người tốt nghiệp trung học phổ thông; 13 người đã được kết nạp Đảng, 729 là đoàn viên. Đáng chú ý, có 267 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi lại tại buổi giao quân của Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5:

Thanh niên các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Bình Thuận cũ (25 xã phường và đặc khu Phú Quý) lên đường tòng quân ẢNH: QUẾ HÀ

Các tân binh nhập ngũ vào hải quân ẢNH: QUẾ HÀ

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Anh đốt ngọn đuốc truyền thống tại lễ giao nhận quân ẢNH: QUẾ HÀ

Có 710 thanh niên nhập ngũ vào quân đội ẢNH: QUẾ HÀ

Tân binh Nguyễn Thanh Khôi (ở phường Hàm Thắng) phát biểu cảm tưởng khi được nhập ngũ ẢNH: QUẾ HÀ

Các nữ sinh Phan Thiết tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ ẢNH: QUẾ HÀ

Một lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 động viên tân binh ẢNH: QUẾ HÀ

Trước giờ lên đường nhập ngũ ẢNH: QUẾ HÀ