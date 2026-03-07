Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Tháng Thanh niên: Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/03/2026 18:41 GMT+7

Hơn 200 phần quà ý nghĩa đã được gửi tới các nữ nhân viên y tế, bệnh nhân, nữ cán bộ Đoàn, nhà báo trẻ trong chương trình 'Lan tỏa yêu thương', nhân dịp Tháng Thanh niên và chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ (8.3).

Ngày 6.3, tại trường quay S7 - Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình "Lan tỏa yêu thương" đã được Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh những cống hiến thầm lặng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhà báo trẻ tại Đài Truyền hình Việt Nam và y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư.

Tại chương trình, 100 phần quà gồm bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện dành cho nữ giới, mỗi bộ gồm 5 sản phẩm, trị giá gần 1,4 triệu đồng/phần quà, đã được trao tới các nữ đoàn viên, nhà báo trẻ tiêu biểu của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng Thanh niên: Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao quà cho các nữ nhân viên y tế Bệnh viện Nội tiết T.Ư

ẢNH: CTV

Ngay sau hoạt động tại Đài Truyền hình Việt Nam, đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã tới thăm và trao quà tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư - nơi có một lượng lớn nhân viên y tế là nữ.

Tại đây, 100 phần quà chăm sóc toàn diện dành cho nữ giới của LumiABERA tiếp tục được trao tới nữ cán bộ y tế và nữ bệnh nhân đang điều trị. Những món quà nhỏ được gửi gắm như lời tri ân tới các "bông hoa áo trắng" thầm lặng chăm sóc người bệnh mỗi ngày, đồng thời động viên các bệnh nhân nữ đang kiên cường trong hành trình điều trị.

Theo ThS - BS Phạm Hồng Quảng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, chương trình mang ý nghĩa động viên tinh thần thiết thực: "Sự quan tâm của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp không chỉ dành cho đội ngũ y bác sĩ mà còn tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân đang điều trị".

Tháng Thanh niên: Lan tỏa yêu thương từ những điều giản dị - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (giữa), thăm hỏi bệnh nhân nữ đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư

ẢNH: CTV

Đại diện đội ngũ nữ nhân viên y tế, bác sĩ Bùi Thị Nguyệt Ánh chia sẻ: "Những hoạt động như thế này giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Đó cũng là nguồn động viên để các nhân viên y tế tiếp tục gắn bó với nghề và chăm sóc người bệnh tốt hơn".

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ: với hơn 200 phần quà được trao trong ngày, chương trình "Lan tỏa yêu thương" không chỉ dừng lại ở hoạt động kỷ niệm 8.3, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam trong Tháng Thanh niên.

Khám phá thêm chủ đề

