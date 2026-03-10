Tháng Thanh niên: Mong các bậc cha mẹ dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi

Đến dự chương trình ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn (cấp toàn quốc) có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em thiếu nhi ẢNH: Đ.N

Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, niềm tự hào của các thế hệ đội viên, thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các em tích cực trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Năm 2026, Ngày hội được tổ chức đồng loạt tại hơn 12.000 liên đội trường tiểu học và 10.000 liên đội trường THCS trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 10 triệu em đội viên thiếu niên và nhi đồng.

Tại điểm cầu chính diễn ra tại Quảng trường 30 tháng 4 (Trung tâm hội nghị triển lãm Bến Cát, TP.HCM) được truyền trực tiếp đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và lan tỏa trực tuyến tới hàng chục nghìn điểm trường trên toàn quốc, tạo nên không khí sôi động, đồng bộ và rộng khắp.

Trung ương Đoàn trao tặng công trình sân chơi cho thiếu nhi

Ngày hội được tổ chức trong thời điểm cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, sinh động, các em được tìm hiểu về Quốc hội, HĐND về quyền và nghĩa vụ của công dân; từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: "Dù hôm nay các em chưa đủ tuổi để cầm trên tay lá phiếu, nhưng các em hoàn toàn có quyền tự hào khi được sống trong một đất nước dân chủ, nơi mỗi người dân đều được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Từ những việc làm nhỏ hằng ngày như chăm ngoan, học giỏi, chấp hành tốt nội quy, yêu thương và giúp đỡ bạn bè, các em đang từng bước rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm", Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em thiếu nhi tham dự ngày hội ẢNH: Đ.N

Ngày hội thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và toàn xã hội dành cho thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục triển khai các hoạt động sáng tạo, thiết thực, tạo môi trường tốt nhất để thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em thiếu nhi ẢNH: Đ.N

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục đồng hành, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi", chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị.

Phát động thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm

Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2026).

Đợt thi đua sẽ diễn ra từ ngày 9.3 đến ngày 19.5 với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi; tập trung đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện chăm, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội vì cộng đồng; qua đó giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ măng non đối với tổ chức Đội và quê hương, đất nước.

Cũng tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần sữa quốc tế LOF – Thương hiệu Kun tổ chức sân chơi "Thiếu nhi bảo vệ môi trường" với chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài".

Thông qua các hoạt động vẽ tranh, tìm hiểu kiến thức và những trải nghiệm sinh động, sân chơi đã tạo cơ hội để các em thiếu nhi thể hiện tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chung tay gìn giữ sự đa dạng của các loài động, thực vật quanh mình.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 170 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 sân chơi, 10 tủ sách và 2.750 suất quà cho thiếu nhi tại 20 xã, phường của TP.HCM (các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hoà, Thới Hoà, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên; các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hoà, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân).

Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 2.000 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia ngày hội, 1.200 phần quà cho người dân trong chương trình tư vấn, khám sức khoẻ. Tổng nguồn lực trao tại ngày hội là 2,9 tỉ đồng.