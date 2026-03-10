Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tháng Thanh niên: Mong các bậc cha mẹ dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi

Đỗ Trường
Đỗ Trường
10/03/2026 15:00 GMT+7

Sáng 10.3, nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên 2026, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp… Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn tại phường Bến Cát (TP.HCM).

Đến dự chương trình ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn (cấp toàn quốc) có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM. 

Tháng Thanh niên: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em thiếu nhi

ẢNH: Đ.N

Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, niềm tự hào của các thế hệ đội viên, thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các em tích cực trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Năm 2026, Ngày hội được tổ chức đồng loạt tại hơn 12.000 liên đội trường tiểu học và 10.000 liên đội trường THCS trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 10 triệu em đội viên thiếu niên và nhi đồng.

Tại điểm cầu chính diễn ra tại Quảng trường 30 tháng 4 (Trung tâm hội nghị triển lãm Bến Cát, TP.HCM) được truyền trực tiếp đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và lan tỏa trực tuyến tới hàng chục nghìn điểm trường trên toàn quốc, tạo nên không khí sôi động, đồng bộ và rộng khắp.

Tháng Thanh niên: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn - Ảnh 2.

Trung ương Đoàn trao tặng công trình sân chơi cho thiếu nhi

Ngày hội được tổ chức trong thời điểm cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, sinh động, các em được tìm hiểu về Quốc hội, HĐND về quyền và nghĩa vụ của công dân; từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: "Dù hôm nay các em chưa đủ tuổi để cầm trên tay lá phiếu, nhưng các em hoàn toàn có quyền tự hào khi được sống trong một đất nước dân chủ, nơi mỗi người dân đều được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Từ những việc làm nhỏ hằng ngày như chăm ngoan, học giỏi, chấp hành tốt nội quy, yêu thương và giúp đỡ bạn bè, các em đang từng bước rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm", Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu.

Tháng Thanh niên: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các em thiếu nhi tham dự ngày hội

ẢNH: Đ.N

Ngày hội thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và toàn xã hội dành cho thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục triển khai các hoạt động sáng tạo, thiết thực, tạo môi trường tốt nhất để thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tháng Thanh niên: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em thiếu nhi

ẢNH: Đ.N

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục đồng hành, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi", chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị.

Phát động thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm

Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2026).

Đợt thi đua sẽ diễn ra từ ngày 9.3 đến ngày 19.5 với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi; tập trung đẩy mạnh phong trào học tập tốt, rèn luyện chăm, tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội vì cộng đồng; qua đó giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ măng non đối với tổ chức Đội và quê hương, đất nước.

Cũng tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần sữa quốc tế LOF – Thương hiệu Kun tổ chức sân chơi "Thiếu nhi bảo vệ môi trường" với chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài".

Thông qua các hoạt động vẽ tranh, tìm hiểu kiến thức và những trải nghiệm sinh động, sân chơi đã tạo cơ hội để các em thiếu nhi thể hiện tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chung tay gìn giữ sự đa dạng của các loài động, thực vật quanh mình.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 170 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 sân chơi, 10 tủ sách và 2.750 suất quà cho thiếu nhi tại 20 xã, phường của TP.HCM (các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hoà, Thới Hoà, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên; các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hoà, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân).

Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 2.000 phần quà cho các em thiếu nhi tham gia ngày hội, 1.200 phần quà cho người dân trong chương trình tư vấn, khám sức khoẻ. Tổng nguồn lực trao tại ngày hội là 2,9 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng

Sáng 10.3, Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) và HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Giáo; cử tri mong các ứng viên quan tâm đặc biệt đến vùng nông thôn, bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng…

Cử tri đánh giá cao những cam kết bằng tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên

Sẵn sàng tuổi 18: Hàng trăm bạn trẻ tham gia tìm hiểu bầu cử

Khám phá thêm chủ đề

Thiếu nhi Hội đồng Đội Trung ương đoàn trao học bổng Rèn luyện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận