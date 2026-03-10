Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
10/03/2026 12:22 GMT+7

Sáng 10.3, Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) và HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Giáo; cử tri mong các ứng viên quan tâm đặc biệt đến vùng nông thôn, bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng…

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường); Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Phú Giáo chụp hình lưu niệm với một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên (TP.HCM); ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; ông Ngưu Trí Tuấn, nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; bà Trịnh Thị Trang, Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Tống Thành Hậu, Bí thư Đoàn, viên chức phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 2.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri vùng đồng bào dân tộc và vùng kháng chiến cũ cần được quan tâm hơn

Cử tri Nguyễn Đức Tiền (xã Phú Giáo, TP.HCM), mong các ứng viên thực hiện tốt lời hứa như trong chương trình hành động đã nêu; mong thực sự gần dân, sát dân và chính quyền cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân phản ánh lên chính quyền thành phố và quốc hội. Tích cực nghiên cứu, đóng góp, xây dựng các đạo luật thực sự hợp với ý Đảng, lòng dân.

Thiết tha mong ứng cử HĐND đi về cơ sở, tìm giải pháp đóng góp, ưu tiên hơn nữa chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng kháng chiến cũ.

Bà Nguyễn Thị Hãnh: "Tôi đề nghị các đồng chí đã hứa thì thực hiện đầy đủ, cho tốt để chúng tôi tin tưởng, gửi gắm vào lá phiếu của mình: "Như bà Nguyễn Phạm Duy Trang đã phát biểu, tôi mong rằng các ứng cử viên quan tâm việc thực hiện các chương trình cho thanh niên, thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn và các chính sách an sinh xã hội, giáo dục y tế", cử tri Nguyễn Thị Hạnh nói.

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 3.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang trình bày chương trình hành động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 4.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Trung tướng Tào Đức Thắng trình bày chương trình hành động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 5.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ánh Hoa trình bày chương trình hành động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 6.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Dương Văn Hạnh trình bày chương trình hành động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 7.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Linh mục Nguyễn Văn Riễn trình bày chương trình hành động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Bùi Bá Trực: "Tôi mong các ứng viên dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng; cử tri xã Phú Giáo chúng tôi vinh dự được sáp nhập vào TP.HCM nhưng thực chất Phú Giáo vẫn là vùng nông thôn, vùng xa, vì vậy chúng tôi mong các ứng cử viên quan tâm xây dựng các chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như chúng tôi".

Cử tri Trương Minh Dã: "Trước đây, Phú Giáo là vùng xa của Bình Dương, hiện nay sáp nhập với TP.HCM, Phú Giáo không những là vùng xa mà còn là vùng sâu của TP.HCM. Tôi nghe bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trình bày về các giải pháp phát triển du lịch, tôi thấy Phú Giáo là địa phương rất phù hợp để phát triển du lịch. Tôi đề nghị các vị quan tâm thêm về lĩnh vực này đối với Phú Giáo".

Bảo vệ trẻ em an toàn trước tác động ngược của môi trường mạng

"Chúng tôi mong được đất nước hòa bình để phát triển kinh tế; vì vậy tôi mong các vị nghiên cứu, xây dựng đưa ra các giải pháp về quốc phòng, an ninh để đất nước được hòa bình", cử tri Trương Minh Dã, xã Phú Giáo đề nghị.

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 8.

Cử tri Nguyễn Đức Tiền, xã Phú Giáo, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng - Ảnh 9.

Cử tri Trần Trung Hiếu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri Trần Trung Hiếu: "Chúng tôi cũng kỳ vọng đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số gắn với giáo dục, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn cho trẻ em; khuyến khích phát triển các nền tảng nội dung tích cực, phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện của thiếu nhi. Qua đó góp phần giúp các em tiếp cận công nghệ một cách đúng đắn, an toàn và hình thành thế hệ công dân số có trách nhiệm trong tương lai".

Tin liên quan

Sẵn sàng tuổi 18: Hàng trăm bạn trẻ tham gia tìm hiểu bầu cử

Sẵn sàng tuổi 18: Hàng trăm bạn trẻ tham gia tìm hiểu bầu cử

Tối 9.3, nằm trong các hoạt động Tháng Thanh niên 2026, Thành đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình "Sẵn sàng tuổi 18" tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Uyên, TP.HCM).

Cử tri đánh giá cao những cam kết bằng tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên

Tiếng nói từ miền núi: Mong ước về giáo dục, công nghệ và cơ hội cho thế hệ trẻ

Khám phá thêm chủ đề

Cử tri Đại biểu quốc hội Bí thư Trung ương Đoàn TP.HCM chương trình hành động đại biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận