Cử tri TP.HCM đề nghị quan tâm vùng nông thôn, an toàn không gian mạng

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường); Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên (TP.HCM); ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; ông Ngưu Trí Tuấn, nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; bà Trịnh Thị Trang, Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Tống Thành Hậu, Bí thư Đoàn, viên chức phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Cử tri vùng đồng bào dân tộc và vùng kháng chiến cũ cần được quan tâm hơn

Cử tri Nguyễn Đức Tiền (xã Phú Giáo, TP.HCM), mong các ứng viên thực hiện tốt lời hứa như trong chương trình hành động đã nêu; mong thực sự gần dân, sát dân và chính quyền cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân phản ánh lên chính quyền thành phố và quốc hội. Tích cực nghiên cứu, đóng góp, xây dựng các đạo luật thực sự hợp với ý Đảng, lòng dân.

Thiết tha mong ứng cử HĐND đi về cơ sở, tìm giải pháp đóng góp, ưu tiên hơn nữa chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng kháng chiến cũ.

Bà Nguyễn Thị Hãnh: "Tôi đề nghị các đồng chí đã hứa thì thực hiện đầy đủ, cho tốt để chúng tôi tin tưởng, gửi gắm vào lá phiếu của mình: "Như bà Nguyễn Phạm Duy Trang đã phát biểu, tôi mong rằng các ứng cử viên quan tâm việc thực hiện các chương trình cho thanh niên, thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn và các chính sách an sinh xã hội, giáo dục y tế", cử tri Nguyễn Thị Hạnh nói.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Trung tướng Tào Đức Thắng trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ánh Hoa trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Dương Văn Hạnh trình bày chương trình hành động

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Linh mục Nguyễn Văn Riễn trình bày chương trình hành động

Ông Bùi Bá Trực: "Tôi mong các ứng viên dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và theo đuổi đến cùng; cử tri xã Phú Giáo chúng tôi vinh dự được sáp nhập vào TP.HCM nhưng thực chất Phú Giáo vẫn là vùng nông thôn, vùng xa, vì vậy chúng tôi mong các ứng cử viên quan tâm xây dựng các chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như chúng tôi".



Cử tri Trương Minh Dã: "Trước đây, Phú Giáo là vùng xa của Bình Dương, hiện nay sáp nhập với TP.HCM, Phú Giáo không những là vùng xa mà còn là vùng sâu của TP.HCM. Tôi nghe bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trình bày về các giải pháp phát triển du lịch, tôi thấy Phú Giáo là địa phương rất phù hợp để phát triển du lịch. Tôi đề nghị các vị quan tâm thêm về lĩnh vực này đối với Phú Giáo".

Bảo vệ trẻ em an toàn trước tác động ngược của môi trường mạng

"Chúng tôi mong được đất nước hòa bình để phát triển kinh tế; vì vậy tôi mong các vị nghiên cứu, xây dựng đưa ra các giải pháp về quốc phòng, an ninh để đất nước được hòa bình", cử tri Trương Minh Dã, xã Phú Giáo đề nghị.

Cử tri Trần Trung Hiếu: "Chúng tôi cũng kỳ vọng đại biểu sẽ quan tâm thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số gắn với giáo dục, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn cho trẻ em; khuyến khích phát triển các nền tảng nội dung tích cực, phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện của thiếu nhi. Qua đó góp phần giúp các em tiếp cận công nghệ một cách đúng đắn, an toàn và hình thành thế hệ công dân số có trách nhiệm trong tương lai".