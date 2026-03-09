Tiếng nói từ miền núi: Mong ước về giáo dục, công nghệ và cơ hội cho thế hệ trẻ

Với không khí rất sôi nổi nhưng không kém phần trang trọng, các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại các xã: Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai và Uar (tỉnh Gia Lai) ngày 8.3 đã thực sự là nơi để người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.

Những chính sách dành cho thanh niên và ứng dụng khoa học công nghệ

Với đặc thù của vùng miền núi sâu, xa, còn nhiều khó khăn, cử tri Rơ Ô Phước, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ Buôn Blang, xã Phú Túc, gửi gắm mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng sâu vùng xa. Trong đó đặc biệt là đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương, thủy lợi, điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch và môi trường để phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đời sống của người dân.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên cạnh đó, ý thức được sự phát triển của khoa học công nghệ, sự cấp thiết của nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giáo dục trong thời đại số, cử tri Rơ Ô Phước mong muốn: "Các đại biểu sẽ quan tâm đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số; ổn định đầu ra cho nông sản, tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất. Một điều rất quan trọng là mong các đại biểu sẽ quan tâm đến việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề cho người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn trong thời đại mới. Quan tâm đến lĩnh vực nâng cấp trường học, giáo dục và y tế, tăng cường trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe tinh thần của người dân…".

Các cử tri trẻ mong được quan tâm nhiều hơn đến các chính sách dành cho thanh niên ẢNH: TRẦN HIẾU

Anh Ksor Nhê, cử tri xã Phú Túc, thì mong Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm đến chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác; đặc biệt là tiền lương theo vị trí việc làm sớm được thực hiện.

Đồng thời, anh Ksor Nhê mong Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn và có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để nhân dân có thêm điều kiện cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên quê hương mình.

Cử tri Trần Đức Đạt, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, bày tỏ: "Là lực lượng trẻ của xã hội, thanh niên chúng tôi luôn mong muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm hơn đến những chính sách thiết thực dành cho thanh niên như giáo dục, việc làm, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và tạo thêm nhiều cơ hội để tuổi trẻ phát huy trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần xung kích trong xây dựng quê hương, đất nước".

Cử tri mong sớm có cầu để không còn bị cô lập vào mùa mưa

Bằng sự chân chất, nhiệt thành của người miền núi, các cử tri đã đề đạt nhiều nguyện vọng như gửi gắm cả tâm tư và kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Với chất giọng rắn rỏi như tinh thần của người miền núi, cử tri Hà Trọng Quang, thôn Sông Ba, xã Ia Rsai, kiến nghị: "Đề nghị các đại biểu nếu trúng cử hãy có những ý kiến, việc làm cụ thể giúp cuộc sống người dân ở vùng miền núi sớm tiến kịp miền xuôi. Quốc hội, Chính phủ và các cấp bộ ngành cần có những chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh kế để cải thiện cuộc sống người dân".

Cử tri Rơ Ô Phước trình bày nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Phú Túc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cử tri Đào Thị Hà, thôn Quỳnh Phụ, xã Ia Rsai, mang câu chuyện cây cầu Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 và nỗi lòng của người dân đến với buổi tiếp xúc cử tri. Chị Hà cho biết Buôn Ekia bị chia cắt với các khu vực khác của xã Ia Rsai bởi suối Ia Kruk. Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 là cây cầu duy nhất nối liền buôn Ekia với các khu vực khác của xã Ia Rsai, là tuyến đường giao thông duy nhất, đặc biệt quan trọng để vận chuyển nông sản, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên hiện tại khả năng chịu tải của Cầu Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 không đáp ứng nhu cầu.

"Hiện tại người dân chỉ có thể vận chuyển nông sản bằng xe có tải trọng nhỏ và phải trung chuyển 2-3 lần, dẫn đến chi phí vận chuyển nông sản cao nên lợi nhuận sản xuất nông nghiệp thấp. Ngoài ra, việc lưu thông, trao đổi hàng hóa cũng chỉ có thể dùng xe tải trọng nhỏ dẫn đến việc hàng hóa khi đến tay người dân có giá thành cao hơn bình thường", cử tri Hà nói.

Cử tri Nay Nách, xã Ia Rsai, thì nêu ý kiến: "Vào mùa mưa, nước suối dâng cao từ 2-3 m, dẫn đến việc 2 buôn Chư Jú, Ekia với 324 hộ, 1.702 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn với các khu vực khác trong nhiều ngày khi có mưa lớn. Tình trạng bị cô lập này ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa, đi lại của người dân cũng như việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Chúng tôi mong có một cây cầu để bà con không bị cô lập khi có mưa lớn. Tôi mong các đại biểu nếu trúng cử hãy quan tâm đến vấn đề này giúp dân".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ẢNH: NỮ VƯƠNG Sẽ quan tâm góp ý các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển nghề nghiệp Trước rất nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề giáo dục, việc làm, kinh tế nông thôn và nâng cao kỹ năng khoa học công nghệ, đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, là ứng cử viên đại diện cho thanh niên, cho tổ chức Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên VN, cho rằng nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, anh sẽ đặc biệt quan tâm góp ý các chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi trong nhiều lĩnh vực như học tập, giáo dục, nâng cao sức khỏe và thể chất; vấn đề việc làm, nghề nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển nghề nghiệp, kinh tế; đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; các chính sách phát huy thanh niên trong các lĩnh vực quan trọng hiện nay: chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, anh Huy thể hiện quyết tâm sẽ theo đến cùng các kiến nghị về chính sách của các cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri; đóng góp ý kiến thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội ẢNH: NỮ VƯƠNG Làm cầu nối để đưa thực tiễn đời sống vào luật Nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội, tin tưởng rằng cá nhân ông sẽ góp phần vào nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà, cũng như Quốc hội nói chung. Bên cạnh đó, sẽ có đóng góp vào sự phát triển năng động, sáng tạo của tỉnh Gia Lai. Ông Lâm hứa sẽ là một trong những cầu nối để thực hiện tốt phương châm đưa thực tiễn đời sống vào luật, nghị quyết của Quốc hội và đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống…

Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) ẢNH: NỮ VƯƠNG Góp ý chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển Là ứng cử viên nữ, đại diện của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), cho biết sẽ dành nhiều quan tâm và tiếp tục hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số. Trong đó sẽ tập trung tham gia xây dựng hoàn thiện văn bản pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng giới; nâng cao hiểu biết pháp luật cho phụ nữ; phối hợp với các ngành, các cấp và gia đình để quan tâm nhiều hơn nữa đến việc chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển…

Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ẢNH: NỮ VƯƠNG Đóng góp ý kiến để thực hiện chính sách bình đẳng giới Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cho biết nếu được cử tri chọn làm người đại diện sẽ tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện bình đg giới, bảo đảm phụ nữ được tiếp cận thừa hưởng bình đẳng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số.