Cử tri miền núi mong sớm tiến kịp miền xuôi, có cây cầu để không cô lập…

Vẫn không khí rất sôi nổi nhưng không kém phần trang trọng, buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại xã Ia Rsai và Uar (tỉnh Gia Lai) chiều 8.3 đã thực sự là nơi để người dân được nói, được gửi gắm nhiều tâm tư và nguyện vọng.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai. Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại xã Ia Rsai và Uar (tỉnh Gia Lai) chiều 8.3 đã diễn ra rất sôi nổi và không kém phần trang trọng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Với chất giọng rắn rỏi như tinh thần của người miền núi, cử tri Hà Trọng Quang, thôn Sông Ba, xã Ia Rsai, kiến nghị với các ứng cử viên: "Đề nghị các đại biểu nếu trúng cử hãy có những ý kiến, việc làm cụ thể giúp cuộc sống người dân ở vùng miền núi sớm tiến kịp miền xuôi. Quốc hội, Chính phủ và các cấp bộ ngành cần có những chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh kế để cải thiện cuộc sống người dân"

Cử tri Hà Trọng Quang còn kiến nghị thêm các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để cải cách các thủ tục hành chính nhằm có lợi cho dân, tránh trường hợp giải quyết một thủ tục phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần.

Cử tri Hà Trọng Quang ẢNH: TRẦN HIẾU

Cử tri Đào Thị Hà, thôn Quỳnh Phụ, xã Ia Rsai mang câu chuyện của cây cầu Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 và nỗi lòng của người dân đến với buổi tiếp xúc cử tri. Đại biểu Hà cho biết Buôn Ekia bị chia cắt với các khu vực khác của xã Ia Rsai bởi suối Ia Kruk. Cầu Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 là cây cầu duy nhất nối liền buôn Ekia với các khu vực khác của xã Ia Rsai, là tuyến đường lưu thông duy nhất, đặc biệt quan trọng từ buôn Ơi Kia đi các nơi khác để vận chuyển nông sản, lưu thông hàng hóa. Nhưng hiện tại khả năng chịu tải của Cầu Ơi Kia 1 - Ơi Kia 2 không đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản, lưu thông trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn xã và các địa phương xung quanh có giao thương với xã.

Cử tri Đào Thị Hà cẩn thận viết ý kiến ra giấy để trình bày được trôi chảy hơn ẢNH: TRẦN HIẾU

"Hiện tại người dân chỉ có thể vận chuyển nông sản bằng các xe có tải trọng nhỏ và phải trung chuyển 2-3 lần dẫn đến chi phí vận chuyển nông sản cao nên lợi nhuận sản xuất nông nghiệp thấp. Ngoài ra, việc lưu thông, trao đổi hàng hóa cũng chỉ có thể dùng xe tải trọng nhỏ dẫn đến việc hàng hóa khi đến tay người dân có giá thành cao bình thường", cử tri Hà nói.

Và đề đạt: "Người dân chúng tôi rất mong đại biểu sau khi trúng cử có thể quan tâm đến các vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn xã Ia Rsai, và đặc biệt là kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm mở rộng, nâng cấp Cầu Ơi Kia 1 – Ơi Kia 2 có trọng tải lớn trong thời gian tới, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của buôn Ekia nói riêng và xã Ia Rsai nói chung. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn".

Cử tri Nay Nách, xã Ia Rsai, thì ý kiến: "Vào mùa mưa, nước suối dâng cao từ 2-3m, dẫn đến việc 2 buôn Chư Jú, Ekia với 324 hộ, 1.702 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn với các khu vực khác trong nhiều ngày khi có mưa lớn. Ngoài ra, hai buôn này có hơn 1.466 ha nông sản các loại. Tình trạng bị cô lập này ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa, đi lại của người dân cũng như việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương. Chúng tôi mong có một cây cầu để bà con không bị cô lập khi có mưa lớn. Tôi mong các đại biểu nếu trúng cử hãy quan tâm đến vấn đề này giúp dân".

Cử tri Nay Nách mong có cây cầu để 2 buôn Chư Jú, Ekia không bị cô lập vào mùa mưa ẢNH: TRẦN HIẾU

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cho 5 ứng cử viên, đại biểu Siu Hương phát biểu: "Hôm nay chúng tôi đã lắng nghe các ý kiến cử tri và rất trân trọng những ý kiến rất xác đáng này. Các ý kiến đề cập đến nhiều nội dung. Cử tri cũng mong muốn phát triển kinh tế, xã hội, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương; có thêm những chính sách trong vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Các vấn đề lớn liên quan đầu tư hạ tầng, nâng cấp cầu, xây mới…Về vấn đề này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng…để góp phần vào phát triển chung của xã, tỉnh. Việc này cần có lộ trình, thời gian, cử tri cần chia sẻ với địa phương. Chúng tôi sẽ có kiến nghị, tiếng nói đến các cấp thẩm quyền để các vấn đề này được nghiên cứu, sớm có giải pháp".