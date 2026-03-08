Ấn tượng với những mong muốn rất thời sự của các cử tri miền núi

Sáng 8.3, tại Hội trường UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6, đã diễn ra rất sôi nổi, thân mật và gần gũi.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội; Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai; Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Quan tâm đến những chính sách dành cho thanh niên

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, nhiều cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và đặt kỳ vọng rất nhiều vào các ứng cử viên.

Là cử tri trẻ, Trần Đức Đạt, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, bày tỏ: "Là lực lượng trẻ của xã hội, thanh niên chúng tôi luôn mong muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm hơn đến những chính sách thiết thực dành cho thanh niên như giáo dục, việc làm, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và tạo thêm nhiều cơ hội để tuổi trẻ phát huy trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần xung kích trong xây dựng quê hương, đất nước".

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai trao đổi cùng các cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại xã Phú Túc sáng 8.3 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên cạnh đó, đại diện cho các cử tri trẻ, Đạt cũng mong rằng các đại biểu sau khi được cử tri tín nhiệm sẽ luôn giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ, tại nghị trường của Quốc hội Việt Nam.

"Với niềm tin và kỳ vọng của tuổi trẻ, chúng tôi tin tưởng rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ là những người có tâm, có tầm, đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh và bền vững", cử tri trẻ Trần Đức Đạt bày tỏ đầy tâm đắc.

Cũng quan tâm đến vấn đề giáo dục cho thanh thiếu nhi, Nguyễn Thị Thảo, cử tri tổ dân phố 4, trình bày một thực tế còn tồn tại gây nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tri thức của trẻ em thuộc đối tượng đặc biệt.

Cử tri Nguyễn Thị Thảo mong các đại biểu nếu trúng cử hãy quan tâm nhiều hơn đến điều kiện giáo dục dành riêng cho trẻ đặc biệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cử tri Thảo nói hiện nay, trên địa bàn địa phương có khá nhiều trẻ em gặp khó khăn trong phát triển như chậm phát triển trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý và một số dạng khuyết tật học tập khác. Tuy nhiên, điều kiện giáo dục dành riêng cho các em vẫn còn rất hạn chế.

Theo cử tri Thảo, thực tế cho thấy, trên địa bàn xã hiện chưa có trường hoặc lớp giáo dục đặc biệt công lập để hỗ trợ, can thiệp và dạy học phù hợp cho các em. Vì vậy, nhiều gia đình buộc phải đưa con đi học ở những nơi rất xa, tốn nhiều thời gian, chi phí và công sức. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để theo đuổi việc học lâu dài cho các em, dẫn đến nhiều trẻ bị gián đoạn việc học hoặc không được tiếp cận giáo dục phù hợp.

Trong khi đó, giáo dục đặc biệt đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp các em phát triển khả năng, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội sống độc lập hơn trong tương lai. Việc xây dựng một cơ sở giáo dục đặc biệt công lập tại địa phương không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của các em mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và góp phần đảm bảo quyền được học tập của mọi trẻ em.

Cử tri trẻ Trần Đức Đạt gửi gắm nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các ứng cử nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm, xem xét và có định hướng, chính sách hỗ trợ để sớm xây dựng trường hoặc lớp giáo dục đặc biệt công lập tại địa phương. Đây sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với các gia đình có con em khuyết tật, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với thế hệ tương lai", cử tri Thảo gửi gắm.

Giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật

Với đặc thù của vùng miền núi sâu xa và còn nhiều thiếu thốn, cử tri Rơ Ô Phước, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ Buôn Blang, xã Phú Túc, gửi gắm mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng sâu vùng xa. Đặc biệt là việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương, thủy lợi, điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch và môi trường để phục vụ sinh hoạt, sản xuất và đời sống của người dân.

Cử tri Rơ Ô Phước bày tỏ nguyện vọng mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số; ổn định đầu ra cho nông sản, tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Bên cạnh đó, mong muốn các đại biểu sẽ quan tâm đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số; ổn định đầu ra cho nông sản, tạo điều kiện cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất. Một điều rất quan trọng, mong các đại biểu sẽ quan tâm đến việc làm, hướng nghiệp, dạy nghề cho người dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn trong thời đại mới. Quan tâm đến lĩnh vực nâng cấp trường học, giáo dục và y tế, tăng cường trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe tinh thần của người dân…", cử tri Phước gửi gắm.

Anh Ksor Nhê, cử tri xã Phú Túc đến hội nghị vận động bầu cử với nhiều ý kiến gửi gắm. "Trong nhiệm kỳ mới này mong Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm đến chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác; đặc biệt là tiền lương theo vị trí việc làm sớm được thực hiện. Đặc biệt, mong Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn và có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để nhân dân có thêm nhiều điều kiện cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên quê hương của mình", anh Ksor Nhê nói.

Ngoài ra, anh Ksor Nhê cũng đề nghị các cấp đầu tư xây dựng đường nội đồng ra khu vực sản xuất bởi người dân đa số mưu sinh bằng nghề nông. Nếu đường nội động được đầu tư bài bản sẽ giúp nông dân vận chuyển phân bón, các sản phẩm nông sản cũng như đầu tư máy móc để phát triển nông nghiệp thêm thuận lợi.

"Chúng tôi cũng như nhiều cử tri khác mong cấp trên tiếp tục có những cải cách nhanh, hiệu quả về lĩnh vực đất đai để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính đơn giản hơn, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực này", cử Ksor Nhê gửi gắm mong muốn.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu, trao đổi về các vấn đề, nguyện vọng của cử tri gửi gắm, bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, xin tiếp thu và nhìn nhận đây đều là những kiến nghị hết sức thiết thực và cũng là trách nhiệm lớn của đại biểu Quốc hội, cũng như là các cấp chính quyền cần quan tâm. Bà Siu Hương cho biết như trong chương trình hành động của cả 5 ứng cử viên đều tập trung vào một ý rất quan trọng, đó là sẽ là đầu mối trung thực để chuyển tải kịp thời và chính xác những ý kiến xác đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành ở T.Ư và các cơ quan có liên quan ở địa phương, để làm sao những kiến nghị này không chỉ dừng lại ở kiến nghị mà được tiếp thu để giải quyết và đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Trước rất nhiều những ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề giáo dục, việc làm, kinh tế nông thôn và nâng cao kỹ năng khoa học công nghệ, đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, là ứng cử viên đại diện cho thanh niên, cho tổ chức Đoàn, trong chương trình hành động của mình, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho rằng nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, anh sẽ đặc biệt quan tâm góp ý các chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi trong nhiều lĩnh vực như học tập, giáo dục, nâng cao sức khỏe và thể chất; vấn đề việc làm, nghề nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển nghề nghiệp, kinh tế; đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; các chính sách phát huy thanh niên trong các lĩnh vực quan trọng: chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng thời, anh Huy cho biết rất xúc động khi được tiếp xúc cử tri trên chính quê hương của mình, được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm của người dân quê hương. Anh Huy thể hiện quyết tâm sẽ theo đến cùng các kiến nghị về chính sách của các cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cử tri; đồng thời đóng góp ý kiến thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.