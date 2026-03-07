Phát huy vai trò tuổi trẻ trong ngày hội bầu cử toàn dân

Theo đó, các đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã trao quà, học bổng cho học sinh, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Những phần quà không lớn nhưng mang theo sự sẻ chia, góp phần sưởi ấm nhiều phận đời còn nhiều khó khăn. Các xã thuộc khu vực này có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số khá cao. Chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ, đời sống người dân thay đổi từng ngày nhưng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dù vậy, người dân rất quan tâm đến công tác bầu cử và nhiều người chủ động đến các nơi niêm yết danh sách cử tri để theo dõi, nắm thông tin.

Anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác đoàn của T.Ư Đoàn, tặng học bổng cho học sinh ở xã Ia Hrú ẢNH: HUỲNH ĐÔNG

Bà Rmah H'Bể (ở làng Plei Tông Will, xã Chư Pưh) chia sẻ: "Tôi đã hơn 60 tuổi rồi, chứng kiến thôn, làng đổi thay nhưng cái khổ vẫn còn nhiều. Người dân mong có người chỉ cách làm ăn, trồng cây gì, nuôi con gì để bớt nghèo. Hôm nay được nhận quà của đoàn công tác T.Ư Đoàn, tôi vui lắm, từ sáng sớm đã nhờ con cháu chở đến đến chỗ nhận quà".

Những ngày này, từ nơi phố thị đến những thôn làng xa ngái sắp có sự kiện chính trị đặc biệt. Đấy là bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Người dân đã đến những nơi niêm yết danh sách các ứng cử viên để hiểu biết rõ hơn những người mình dự định bầu.

Nhiều phần quà của T.Ư Đoàn được trao cho người dân các xã ở phía tây tỉnh Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Siu H’sao (xã Chư Krey) chia sẻ: “Mấy hôm nay nghe con cháu nói nhiều về bầu cử nên mình cũng đến nơi niêm yết để xem thông tin các ứng cử viên. Ngày trước mình từng đi du kích, học xóa mù chữ nên giờ vẫn đọc được. Thỉnh thoảng đọc báo do đứa cháu làm ở xã mang về, mình cũng biết thêm nhiều thông tin. Mình cũng đã có lựa chọn rồi nhưng bí mật, đến ngày bầu cử mới ghi vào phiếu. Mong ai trúng cử sẽ giúp dân nhiều hơn, giúp bà con thoát nghèo, vươn lên làm ăn. Cứ giúp dân, giúp nước là tốt rồi”.

Còn cụ bà Thái Thị Bích (76 tuổi, xã Chư Pưh) cho biết bản thân phải nhờ con chở đến điểm nhận quà vì tuổi cao, lại mắc bệnh thấp khớp nên đi lại khó khăn. "Sáng nay, tôi còn ghé xem danh sách cử tri. Dù già và hay đau nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Tôi đã đọc các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và biết mình sẽ bầu cho ai. Mong những người trúng cử sẽ có thêm nhiều việc làm thiết thực để đất nước ngày càng phát triển", cụ Bích nói.

Khám bệnh, phát thuốc cho người dân ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong chương trình, đoàn công tác cũng tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương và trao học bổng cho học sinh. Em Ksor H'Thoa, học sinh lớp 8 tại xã Ia Hrú, xúc động khi nhận học bổng từ T.Ư Đoàn. "Em vui lắm vì được nhận học bổng. Nghe nói có khám bệnh miễn phí nên em đã báo cho ba mẹ, ông bà và mọi người trong làng đến kiểm tra sức khỏe. Em sẽ cố gắng học tốt để sau này trở thành người có ích cho gia đình và quê hương", H'Thoa nói.

Cảnh báo tội phạm công nghệ cao

Đoàn công tác phối hợp lực lượng công an địa phương tuyên truyền, cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội và internet. Thượng úy Nguyễn Văn Rin, cán bộ Công an xã Chư Pưh, cho biết tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Chỉ một cuộc gọi, một tin nhắn hoặc một cú nhấp chuột tưởng như vô hại cũng có thể khiến người dân mất số tiền lớn, mồ hôi nước mắt có thể "bốc hơi" trong tích tắc.

Theo thượng úy Rin, các đối tượng thường giả danh công an, kiểm sát viên, thẩm phán để thông báo nạn nhân "liên quan vụ án", ép chuyển tiền phục vụ điều tra; hoặc mạo danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng để lấy mã OTP rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Một số thủ đoạn khác như giả làm người quen trên mạng để dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo với lời hứa "lãi khủng".

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để làm giả khuôn mặt, giọng nói của chính người thân trong các cuộc gọi video, khiến nhiều nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Thậm chí, những tin nhắn SMS trông giống hệt thông báo từ ngân hàng cũng có thể được tạo ra từ các thiết bị giả trạm BTS nhằm đánh cắp thông tin và tiền trong tài khoản.

Theo lực lượng công an, tội phạm mạng hiện sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi như mời gọi làm “cộng tác viên online việc nhẹ lương cao”, tuyển mẫu ảnh nhí, cho vay ưu đãi, kêu gọi quyên góp từ thiện hoặc phát tán mã QR giả. Các thủ đoạn này thường đánh vào lòng tham, sự tin tưởng và cả lòng trắc ẩn của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Thượng úy Nguyễn Văn Rin khuyến cáo người dân hãy tự bảo vệ mình bằng 3 nguyên tắc: Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng, kể cả khi người gọi trông giống người thân; Không tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo, lô đề theo lời mời qua mạng. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất.

Thượng tá Rin nhấn mạnh, trong dịp bầu cử, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời nên theo dõi, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh bị lợi dụng, lôi kéo.

Tuổi trẻ cần tích cực tuyên truyền về bầu cử

Ông Nguyễn Đình Thi, Phó bí thư Thường trực xã Chư Pưh, cho biết chương trình được tổ chức trong Tháng Thanh niên năm 2026, tháng cao điểm của tuổi trẻ cả nước với nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, nên càng thêm ý nghĩa. Theo ông Thi, thông qua chương trình, tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Thi cũng cho biết, ngày 15.3 tới có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi cả nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

"Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời vận động người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp", ông Thi nói.