Tiếp xúc cử tri TP.HCM: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khẳng định không hứa suông

Tại buổi tiếp xúc cử tri điểm cầu xã Bàu Bàng, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2 (TP.HCM) đã trình bày chương trình hành động của mình và trả lời các câu hỏi của cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường); Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn; Ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Trưởng thành từ thực tiễn, tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người

Trình bày trước cử tri, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu trước cử tri ẢNH ĐỖ TRƯỜNG

"Sự chuyển mình đó mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và phát triển con người. Điều này đòi hỏi tiếng nói của cử tri phải được lắng nghe đầy đủ trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách pháp luật", chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu.

Là người trưởng thành từ thực tiễn công tác tại tỉnh Bình Dương trước đây và hiện nay công tác tại Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết quá trình đó đã giúp chị có điều kiện gắn bó sâu sắc với địa bàn, thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và trực tiếp theo dõi tình hình phát triển của TP.HCM.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch.

Từ vị trí công tác của mình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ, kịp thời những vấn đề đặc thù của TP.HCM đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng.

Một cử tri lớn tuổi vui mừng khi gặp lại chị Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang hứa sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của TP.HCM. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công.

Trong đó, chị Trang nêu bật trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn: Cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của bà con giáo dân

Trình bày trước cử tri, linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết ông Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giới thiệu đại diện giới đồng bào Công giáo, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết luôn ý thức đây là một vinh dự cho cá nhân, đồng thời cũng là một trách nhiệm cao cả trước đồng bào nói chung, và cách riêng đối với đồng bào Công giáo tại Việt Nam.

Nếu được tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội, linh mục Nguyễn Văn Riễn quan tâm và cố gắng thực hiện tại diễn đàn Quốc hội những mục tiêu như: Đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy thực hiện khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn phát biểu trước cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Linh mục Nguyễn Văn Riễn khẳng định sẽ cố gắng cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi của bà con giáo dân trong sự tương tác mật thiết, gắn bó giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo để góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của xã hội và thăng tiến con người toàn diện dựa trên nền tảng của những giá trị truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc và tôn giáo, để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc...

Trung tướng Tào Đức Thắng: Đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công

Trình bày chương trình hành động của mình, trung tướng Tào Đức Thắng phấn đấu với mục tiêu thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đại diện trung thực ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, trung tướng Tào Đức Thắng cam kết thực hiện tốt chức năng giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; kịp thời kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trung tướng Tào Đức Thắng trình bày chương trình hành động

"Tôi sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, Quốc phòng – An ninh" Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu.

Đặc biệt, phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước chủ lực về công nghệ và quốc phòng, trung tướng Tào Đức Thắng sẽ quan tâm, đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tăng cường các chương trình kết nối doanh nghiệp với trường đại học - viện nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập bền vững cho người dân đô thị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Không hứa suông, cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết

Trình bày trước cử tri, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ là một nữ cán bộ, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã là đại biểu HĐND TP.HCM nên thấu hiểu những trăn trở, kỳ vọng của nhân dân, của cử tri.

Nếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cam kết tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội bằng tất cả năng lực và tâm huyết của mình.

Với kiến thức pháp luật được đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều môi trường công tác, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định sẽ chủ động tham gia nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP.HCM và các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế dịch vụ, các chính sách phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ban đêm, du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, du lịch kết hợp tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu trước cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với vai trò là người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí và đào tạo nguồn nhân lực, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo đơn vị phát triển vững mạnh, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của TP.HCM và cả nước, tạo việc làm ổn định cho hơn 17.000 lao động trong toàn hệ thống của công ty.

Là nữ cán bộ được vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp, mục tiêu bình đẳng giới. Tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Ông Dương Văn Hạnh: Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thực thi minh bạch

Là ứng cử viên được Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM giới thiệu ứng cử, ông Dương Văn Hạnh cho biết nếu được tín nhiệm sẽ là cầu nối trung thành, chuyển tải trung thực ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Phát huy kinh nghiệm, chuyên môn trong công tác dân tộc, tôn giáo tại TP.HCM, ông Dương Văn Hạnh cam kết tập trung vào việc hoàn thiện thể chế như đóng góp ý kiến thực tiễn để hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thực thi minh bạch, thuận lợi, phù hợp, đúng pháp luật.

Ông Dương Văn Hạnh trình bày chương trình hành động ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Tôi sẽ cùng các đại biểu Quốc hội khác góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò tích cực của đồng bào các dân tộc, các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và phát triển TP.HCM", ông Dương Văn Hạnh phát biểu.

Bên cạnh đó, ông Hạnh cũng cam kết việc đề xuất các chính sách đặc thù để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống. Khuyến khích và tạo cơ chế để các tổ chức tôn giáo tham gia sâu rộng hơn vào công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.