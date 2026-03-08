Nhiều lãnh đạo đại học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Lãnh đạo nhiều cơ sở đào tạo đại học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 15.3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội. Trong số 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 34 tỉnh, thành phố cả nước được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có một số ứng viên là giám đốc, hiệu trưởng, bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng các cơ sở đào tạo ĐH. Trong danh sách này có lãnh đạo của các học viện, ĐH và trường ĐH trong cả nước.

PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS-TS Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Huấn tốt nghiệp ĐH chuyên ngành lịch sử, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, tiến sĩ ngành sử học chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Nghệ An, đơn vị bầu cử số 3.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê quán Quảng Ngãi. Bà hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Bà tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hóa học, thạc sĩ hóa phân tích, tiến sĩ dược học. Bà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM, đơn vị bầu cử số 10.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ĐHQG-HCM

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng sinh năm 1967, quê quán Gia Lai. Ông hiện là Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bungari TP.Hà Nội, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thắng tốt nghiệp ĐH ngành khoa học máy tính, tiến sĩ Khoa học máy tính.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2.

GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ

GS-TS Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1965, quê quán Vĩnh Long. Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ; Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành chăn nuôi-thú y-thủy sản; Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ.

Ông Phương tốt nghiệp ĐH chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, tiến sĩ thủy sản.

Ông Phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 4.

GS-TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS-TS Nguyễn Thị Lan sinh năm 1974, quê quán TP.Hà Nội. Bà hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa Thú y; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và đổi mới sáng tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bà Lan tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thú y, tiến sĩ ngành thú y.

Bà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8.

PGS-TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

PGS-TS Nguyễn Đào Tùng sinh năm 1975, quê quán TP.Hà Nội. Ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Tùng tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị bầu cử số 2.

GS-TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y dược TP.HCM

GS-TS Trần Diệp Tuấn sinh năm 1967, quê quán An Giang. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y dược TP.HCM; Bí thư Đảng ủy Trường Y; cán bộ giảng dạy bộ môn Nhi, Trường Y (Trường ĐH Y dược TP.HCM).

Ông tốt nghiệp ĐH y khoa chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa nhi, tiến sĩ y học.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM, đơn vị bầu cử số 10.

GS-TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y dược TP.HCM ảnh: UMP

Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội

Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê quán Phú Thọ. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các trường ĐH-CĐ Hà Nội; Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ông Hùng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật quốc tế, tiến sĩ luật.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh Tây Ninh, đơn vị bầu cử số 1.

PGS-TS Bùi Xuân Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng

PGS-TS Bùi Xuân Hải sinh năm 1972, quê quán TP.Hà Nội. Ông hiện là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng.

Ông Hải tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 2.

PGS-TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

PGS-TS Võ Thanh Tùng sinh năm 1979, quê quán Quảng Trị. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế).

Ông Tùng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành vật lý chất rắn, tiến sĩ chuyên ngành vật lý chất rắn.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.Huế, đơn vị bầu cử số 2.

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường ĐH Đồng Nai

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn sinh năm 1981, quê quán Phú Thọ. Ông hiện là Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành hoạt động cơ quan Trường ĐH Đồng Nai.

Ông Tuấn tốt nghiệp ĐH chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

Ông Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đồng Nai, đơn vị bầu cử số 4.

Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường ĐH Đồng Nai ảnh: DNU

PGS-TS Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân

PGS-TS Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1977, quê quán Hà Tĩnh. Ông hiện là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, đại tá, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Ông Kiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điều tra tội phạm, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật.

Ông Kiên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đồng Nai, đơn vị bầu cử số 5.

Tiến sĩ Cao Nguyên Thi, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang

Tiến sĩ Cao Nguyên Thi sinh năm 1988, quê quán Vĩnh Long. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang.

Ông Thi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành vật liệu xây dựng, tiến sĩ kỹ thuật xây dựng.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 6.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1984, quê quán Thanh Hóa. Ông Ngọc hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt.

Ông Ngọc tốt nghiệp ĐH chuyên ngành sinh học, tiến sĩ khoa học sự sống.

Ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Lâm Đồng, đơn vị bầu cử số 1.