Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Đồng bào Vân Kiều dậy sớm vượt sông đi bầu cử

Thanh Lộc
Thanh Lộc
08/03/2026 16:48 GMT+7

Từ sáng sớm, nhiều người dân ở bản xa xôi của vùng núi Quảng Trị đã đi đò vượt sông Long Đại để tham gia bầu cử đúng giờ. Đây là điểm bầu cử được tổ chức sớm nhất tại tỉnh Quảng Trị.

Sáng 8.3, tại xã Trường Sơn (Quảng Trị), nhiều cử tri ở các bản vùng sâu đã vượt sông đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16 ở bản Hôi Rấy, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử phổ biến thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, đồng thời hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình. Các cử tri lần lượt đăng ký, nhận phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định.

Bà con Vân Kiều dậy sớm tham gia bầu cử ở vùng núi Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Đồng bào Vân Kiều xã Trường Sơn di chuyển đến điểm bầu cử

ẢNH: THANH LỘC

Để bà con tham gia bầu cử đầy đủ và đúng giờ, từ sáng sớm, ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rấy đã đi từng nhà thông báo và nhắc cử tri chuẩn bị đến nhà văn hóa bản.

"Ở bản vùng biên này, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Muốn đến điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri phải đi đò vượt qua sông Long Đại. Được trực tiếp cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước", ông Ba nói.

Bà con Vân Kiều dậy sớm tham gia bầu cử ở vùng núi Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục bỏ phiếu

ẢNH: THANH LỘC

Do đặc thù địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn, các bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử trên toàn quốc.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, tại 3 điểm bỏ phiếu sớm, có tổng cộng 240 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 5 cử tri là người khuyết tật, 100% cử tri là đồng bào người Vân Kiều.

Bà con Vân Kiều dậy sớm tham gia bầu cử ở vùng núi Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 3.

Người dân làm thủ tục bầu cử sớm

ẢNH: THANH LỘC

Dù điều kiện đi lại khó khăn, ngay từ sáng sớm 8.3, đông đảo cử tri cũng đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử. Do địa bàn chưa có điện lưới và sóng điện thoại, việc tuyên truyền về bầu cử được thực hiện bằng cách đến từng nhà vận động, kết hợp sử dụng hệ thống loa truyền thanh.

Bà con Vân Kiều dậy sớm tham gia bầu cử ở vùng núi Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 4.

Xã Trường Sơn là nơi có 3 điểm bỏ phiếu được tổ chức sớm nhất tại tỉnh Quảng Trị

ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết công tác bầu cử sớm tại địa phương diễn ra thuận lợi. Các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tuyên truyền, vận động cử tri đến công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu.

“Từ kết quả bầu cử sớm, địa phương sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15.3”, ông Đức cho biết.

Tin liên quan

Trường Sa tổ chức bầu cử sớm

Trường Sa tổ chức bầu cử sớm

Sáng 8.3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Quảng Trị ngày bầu cử Cử tri đồng bào Vân Kiều
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận