Đồng bào Vân Kiều dậy sớm vượt sông đi bầu cử

Sáng 8.3, tại xã Trường Sơn (Quảng Trị), nhiều cử tri ở các bản vùng sâu đã vượt sông đến các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16 ở bản Hôi Rấy, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử phổ biến thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu, đồng thời hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình. Các cử tri lần lượt đăng ký, nhận phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định.

Đồng bào Vân Kiều xã Trường Sơn di chuyển đến điểm bầu cử ẢNH: THANH LỘC

Để bà con tham gia bầu cử đầy đủ và đúng giờ, từ sáng sớm, ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rấy đã đi từng nhà thông báo và nhắc cử tri chuẩn bị đến nhà văn hóa bản.

"Ở bản vùng biên này, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Muốn đến điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri phải đi đò vượt qua sông Long Đại. Được trực tiếp cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước", ông Ba nói.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục bỏ phiếu ẢNH: THANH LỘC

Do đặc thù địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn, các bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử trên toàn quốc.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, tại 3 điểm bỏ phiếu sớm, có tổng cộng 240 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 5 cử tri là người khuyết tật, 100% cử tri là đồng bào người Vân Kiều.

Người dân làm thủ tục bầu cử sớm ẢNH: THANH LỘC

Dù điều kiện đi lại khó khăn, ngay từ sáng sớm 8.3, đông đảo cử tri cũng đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử. Do địa bàn chưa có điện lưới và sóng điện thoại, việc tuyên truyền về bầu cử được thực hiện bằng cách đến từng nhà vận động, kết hợp sử dụng hệ thống loa truyền thanh.

Xã Trường Sơn là nơi có 3 điểm bỏ phiếu được tổ chức sớm nhất tại tỉnh Quảng Trị

ẢNH: THANH LỘC

Ông Hoàng Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết công tác bầu cử sớm tại địa phương diễn ra thuận lợi. Các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo từ khâu tuyên truyền, vận động cử tri đến công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu.

“Từ kết quả bầu cử sớm, địa phương sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15.3”, ông Đức cho biết.