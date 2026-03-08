Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Trường Sa tổ chức bầu cử sớm

Hiền Lương
Hiền Lương
08/03/2026 12:21 GMT+7

Sáng 8.3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các điểm bầu cử tại đặc khu Trường Sa được tổ chức sớm hơn so với cả nước. Riêng khu vực bỏ phiếu trên đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước vào ngày 15.3.

Trường Sa tổ chức bầu cử sớm- Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tổ trưởng tổ bầu cử phát biểu trước khi tiến hành bỏ phiếu

ẢNH: CTV

Phát biểu khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 7 trên đảo Sinh Tồn, trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tổ trưởng tổ bầu cử, cho biết bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Theo trung tá Tưởng, đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, khi mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trường Sa tổ chức bầu cử sớm- Ảnh 2.

Cử tri đặc khu Trường Sa tiến hành bỏ phiếu vào sáng 8.3

ẢNH: CTV

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách xa đất liền, điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Cử tri tham gia bầu cử gồm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo, người dân sinh sống tại đây và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực.

Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Theo kế hoạch, đặc khu Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu; trong đợt này có 20 khu vực tổ chức bầu cử sớm.

Trước đó, ngày 24.2, tàu 464 và tàu 471 của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã rời Quân cảng Cam Ranh, chở đoàn công tác cùng các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên ra đặc khu Trường Sa để phục vụ công tác bầu cử sớm.

