Tết ở Trường Sa - Kỳ 8: Vui xuân không quên nhiệm vụ

Ra đến vùng biển Trường Sa, điều dễ nhận thấy nhất là những con tàu trực của Hải quân, Cảnh sát biển - Kiểm ngư, dân quân biển và tàu của các lực lượng khác.

Những tàu này làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở các mục tiêu được phân công và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trên.

Trường Sa - tuyến đầu Tổ quốc ẢNH: M.T.H

Tàu kiểm ngư trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Song Tử Tây ẢNH: M.T.H

Những ngày cận tết, các tàu trực được tàu vận tải từ bờ ra cung cấp các nhu yếu phẩm cho bộ đội ăn tết và các phần quà của Bộ Quốc phòng, đơn vị chủ quản, chính quyền nhân dân nơi đơn vị đóng quân và cả quà tết của người thân.

Tàu trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Sinh Tồn ẢNH: M.T.H

Trên các đảo Trường Sa, nhiều người thường chú ý đến cảnh quan, cột mốc chủ quyền, những chỗ… đẹp để chụp hình. Ít ai biết, ở tất cả các vị trí quan trọng, đều duy trì các vọng gác và bộ đội khoác súng, đeo bao đạn nghiêm túc quan sát. Có người đến hỏi chuyện, nhưng chỉ nhận được lắc đầu bởi "đang làm nhiệm vụ".

Bộ đội đảo Trường Sa tuần tra ngày tết ẢNH: M.T.H

Bên cạnh các khí tài chuyên dụng có thể phát hiện mục tiêu từ nhiều km, các đảo luôn duy trì các đài quan sát mắt, ghi nhận mọi động tĩnh xung quanh. Khi có tình huống xảy ra, kịp thời báo động cho bộ đội triển khai phương án tác chiến.

Bộ đội đảo Sinh Tồn huấn luyện khoa mục tiêu diệt mục tiêu bay thấp ẢNH: M.T.H

Thượng tá Phạm Thanh Liêm, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết, những ngày tết, các đảo trên quần đảo Trường Sa thực hiện rất nghiêm quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì chặt chẽ nề nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu. Chủ động bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội đảo Song Tử Tây quan sát mục tiêu mặt biển ẢNH: M.T.H

Trong cầu truyền hình nối đất liền với Trường Sa mới đây, đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã ân cần hỏi thăm quân và dân Trường Sa.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, các chuyến tàu chở hàng tết của Quân chủng Hải quân đã đồng loạt vượt sóng gió, kịp thời mang lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và những món quà tết từ đất liền ra với Trường Sa.

Những chuyến tàu còn chở theo tình cảm, niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của đất liền đối với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đài quan sát trên đảo Trường Sa ẢNH: M.T.H





"Câu nói "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước" không chỉ là khẩu hiệu, mà là thông điệp kết tinh niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người lính nơi biển đảo. Trường Sa không xa, bởi phía sau mỗi người lính luôn có hậu phương lớn của đất nước đang dõi theo, đồng hành và tiếp sức". (Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Một số hình ảnh về công tác trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện bảo vệ biển đảo của bộ đội Trường Sa những ngày Tết Bính Ngọ 2026.

Tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn tàu vận tải - đổ bộ 955, Vùng 4 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa ẢNH: M.T.H

Xuồng CQ và tàu trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Sinh Tồn ẢNH: M.T.H

Xuồng CQ làm nhiệm vụ trên vùng biển Đá Nam ẢNH: M.T.H

Tuần tra bảo vệ đảo ẢNH: M.T.H

Tổ tuần tra của đảo Sinh Tồn ẢNH: M.T.H

Nhận dạng mục tiêu trên biển ẢNH: M.T.H

Tổ tuần tra đảo Song Tử Tây ẢNH: M.T.H

Bộ đội Trường Sa được trang bị súng STV-380 do Việt Nam sản xuất, có hiệu suất chiến đấu cao ẢNH: M.T.H

Tuần tra bảo vệ đảo Sinh Tồn ẢNH: M.T.H

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ẢNH: M.T.H

Tiêu diệt mục tiêu bay thấp ẢNH: M.T.H