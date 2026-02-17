Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
17/02/2026 05:01 GMT+7

Tết ở Trường Sa, nếu không chuẩn bị kỹ từ trước thì rất khó có… đặc trưng tết. Chính vì vậy, hành trình ra Trường Sa, chúng tôi mang lỉnh kỉnh rất nhiều hàng quà đặc biệt.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 1.

Đảo Song Tử Tây dưới bóng cờ Tổ quốc

ẢNH: M.T.H

Những cuốn lịch đầu tiên

Đó là 300 cuốn lịch để bàn của Báo Thanh Niên gửi tặng Trường Sa. Số lịch này đóng thành 5 thùng, mỗi thùng nặng khoảng 25 kg nếu theo người bay từ TP.HCM ra Cam Ranh, thì rất nhiều tiền cước hành lý. 

Chính vì vậy, chúng tôi phải chuyển theo xe khách Phương Trang từ TP.HCM ra ngã ba Mỹ Ca (Khánh Hòa), nhờ bộ đội nhận, gửi nhờ trong khách sạn Trường Sa.

Buổi chiều hôm trước khi tàu nhổ neo ra Trường Sa, phải xin Vùng 4 Hải quân điều 1 chiếc xe bán tải và 2 chiến sĩ ra bốc 5 thùng lịch đưa vào quân cảng, gần chục chiến sĩ nữa lại khênh vác lên tàu.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 2.

Thiếp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Thanh Niên đến với bộ đội đảo Trường Sa

ẢNH: M.T.H

Vất vả nhất là việc chuyển các thùng lịch từ tàu lên xuồng chuyển tải đưa vào đảo. Do thời biết sóng to gió lớn, tàu rung lắc dữ dội, bị sóng trùm lên ướt là chuyện thường, nên bộ đội lại phải lấy bao bảo quản chuyên dụng trùm buộc kín. Khi đưa xuống xuồng phải xúm vào khiêng và lựa khi sóng ngang, hạ xuống.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 3.

Các thùng hàng quà của Thanh Niên được bọc kỹ trong túi bảo quản và khênh từ tàu 571 xuống xuồng chuyển tải vào đảo Sinh Tồn

ẢNH: M.T.H

Những cuốn lịch của Thanh Niên, khi đưa lên đảo được bộ đội đón nhận nhiệt tình và ngay lập tức mở xem thời gian hiện tại, xem ngày nào là tết…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 4.

Bộ đội đảo Sinh Tồn trầm trồ ngắm nghía những cuốn lịch bàn Thanh Niên

ẢNH: M.T.H

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa thành thật: "Sang năm mới 2026 cả tháng rồi, nhưng vẫn chưa có lịch từ đất liền gửi ra. Những cuốn lịch của Báo Thanh Niên quá ý nghĩa, sẽ phát đến từng đơn vị để… biết tết".

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 5.

Lịch bàn được đưa hẳn lên đầu xe buýt điện đảo Sinh Tồn

ẢNH: M.T.H

Giỏ quà đẹp nhất Trường Sa

Quà tết ra Trường Sa nhiều năm nay vẫn là những thùng quà, được các đoàn công tác và chỉ huy đảo trao trên hội trường. Việc này là tất nhiên, bởi không gian ấm cúng và hoạt động tập thể của các lực lượng, hộ dân trên đảo…

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 6.

Những phần quà của bạn đọc Thanh Niên đến với đảo Song Tử Tây

ẢNH: CÔNG ĐỊNH

Trước chuyến đi Trường Sa, chúng tôi gọi điện ra đảo, tham vấn các hộ dân và được trả lời: "Thích nhất là các giỏ quà màu sắc sặc sỡ, mang không khí tết và trao tận nhà. Ngoài này vật chất ăn tết cũng đủ cả, chỉ cần động viên tinh thần".

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 7.

Khui các thùng hàng quà của Thanh Niên

ẢNH: VÕ VIỆT

Nói chuyện với chị Nghiêm Phương Nhi (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý Quỹ Amber - Amber Capital), Nhi đề nghị tặng các phần quà.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 8.

Gắn các đồ trang trí tết lên giỏ quà mây tre đan

ẢNH: VÕ VIỆT

Hàng hoa (bánh, mứt, kẹo, cà phê, trái cây…) có thể mua tại Khánh Hòa, nhưng phần "màu sắc sặc sỡ, mang không khí tết" thì phải lùng sục tìm mua từ TP.HCM và đóng thùng, đi theo diện mua thêm 40 kg hành lý, bay theo người.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 9.

Xếp các phần quà Thanh Niên vào giỏ tre, có cả những bó hoa

ẢNH: M.T.H

Khi những thùng hàng quà lên đảo, ai cũng xúm lại trầm trồ với giỏ tre trúc, đồ trang trí tết xanh đỏ, hoa ni lông và cả những bó hoa thật nâng niu mang ra.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 10.

Bộ đội cụm chiến đấu 2 - đảo Trường Sa trang trí, sắp xếp các phần quà của Thanh Niên tặng các hộ dân trên đảo

ẢNH: VÕ VIỆT

Ở đảo Song Tử Tây, khi mở thùng quà có bó hoa thanh liễu tươi, thiếu tá Nguyễn Duy Hòa (bác sĩ Bệnh viện 108, tăng cường quân y tại Bệnh xá Song Tử Tây) cứ mân mê, hít hà bó hoa: "Cả năm nay mới được chạm tay bó hoa tươi".

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 11.

Những giỏ quà đặc biệt

ẢNH: M.T.H

Trên đảo Trường Sa, các chiến sĩ Cụm chiến đấu 2 khi được giao "chuyên trách" giỏ quà tết tặng các hộ dân, nhà chùa… đều xúm xít sờ những dây trang trí xanh đỏ, câu đối, miếng dán và nài nỉ: "Nếu còn dư thì tụi cháu xin, để chiều 29 tết trang trí góc đón xuân của đơn vị". 

Thì ra, những đồ trang trí này ngoài đảo không có, bộ đội phải lấy chiếu làm phông nền, cắt giấy màu làm hoa, mượn nón của hộ dân làm vật trang trí và tận dụng mọi thứ để có màu sắc sặc sỡ đón xuân.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 12.

Thiếp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Thanh Niên bên mốc chủ quyền đảo Trường Sa

ẢNH: M.T.H

Một số hình ảnh tặng quà tết của bạn đọc Báo Thanh Niên tới các hộ dân đang sinh sống các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 13.

Tặng quà hộ dân đảo Song Tử Tây

ẢNH: VÕ VIỆT

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 14.

Chỉ huy Lữ đoàn 146 và cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tặng quà hộ dân

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 15.

Giỏ quà Thanh Niên được bộ đội đảo tặng hộ dân đảo Sinh Tồn

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 16.

Chỉ huy đảo và cán bộ thôn Trường Sa tặng quà của Thanh Niên tới hộ dân

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 17.

Những phần quà đặc biệt trên đảo Trường Sa

ẢNH: VÕ VIỆT

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 18.

Trong các phần quà đều có lịch bàn và thiệp chúc tết của Thanh Niên

ẢNH: M.T.H

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 19.

Trò chuyện với các hộ dân

ẢNH: VÕ VIỆT

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 20.

Những phần quà tết đặc biệt

ẢNH: VÕ VIỆT

Tết ở Trường Sa - Kỳ 6: Những món quà đặc biệt- Ảnh 21.

Các chuyến công tác của PV Thanh Niên ra Trường Sa đều có các phần quà tặng quân và dân trên các đảo

ẢNH: M.T.H

Tin liên quan

Tết ở Trường Sa - Kỳ 1: Chuyến đi đặc biệt

Tết ở Trường Sa - Kỳ 1: Chuyến đi đặc biệt

Cuối tháng 1.2026, các tàu vận tải quân sự của Vùng 4 Hải quân nhận nhiệm vụ đặc biệt: chở hàng tết từ đất liền ra tặng quân và dân Trường Sa. Chúng tôi đi theo chuyến tàu này ra Trường Sa trong suốt 20 ngày, trong điều kiện sóng to gió lớn cuối năm.

Tết ở Trường Sa - Kỳ 2: Đốm lửa Cam Ranh

Tết ở Trường Sa - Kỳ 3: Đảo Trường Sa, thủ đô quần đảo

Khám phá thêm chủ đề

thôn Trường Sa Báo Thanh Niên Song Tử Tây đảo Trường Sa Cam Ranh Trường Sa Đảo Sinh Tồn Khánh Hòa đặc khu Trường Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận