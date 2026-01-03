Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12.12.2025) tới thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Tư lệnh Vùng 1 trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân gia đình liệt sĩ Đàm Quang Mạnh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh (20 tuổi, quê xã Tiền An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nay là P.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), là chiến sĩ thuộc Đại đội trinh sát, Phòng tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.

Quá trình học tập và công tác, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh luôn là người đoàn viên ưu tú, người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong học tập và công tác; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được đồng chí đồng đội tin yêu, quý trọng.

Tháng 9.2024, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới, nơi khó khăn, gian khổ, anh Mạnh tiếp tục xung phong thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa), địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Đàm Quang Mạnh diễn ra hồi tháng 10.2025 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Tốc Tan A, thuộc quần đảo Trường Sa, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh đã hy sinh vào hồi 7 giờ 30 ngày 18.3.2025.

Ngày 12.12.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.