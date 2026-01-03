Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa

Đình Huy
Đình Huy
03/01/2026 08:44 GMT+7

Ngày 2.1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) phối hợp với UBND P.Quảng Yên cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 2705/QĐ-TTg, ngày 12.12.2025) tới thân nhân liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 1.

Tư lệnh Vùng 1 trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân gia đình liệt sĩ Đàm Quang Mạnh

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh (20 tuổi, quê xã Tiền An, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nay là P.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), là chiến sĩ thuộc Đại đội trinh sát, Phòng tham mưu, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.

Quá trình học tập và công tác, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh luôn là người đoàn viên ưu tú, người quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu trong học tập và công tác; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được đồng chí đồng đội tin yêu, quý trọng.

Tháng 9.2024, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới, nơi khó khăn, gian khổ, anh Mạnh tiếp tục xung phong thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa), địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 2.
Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 3.
Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 4.
Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 5.
Trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh hy sinh tại quần đảo Trường Sa- Ảnh 6.

Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Đàm Quang Mạnh diễn ra hồi tháng 10.2025

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Tốc Tan A, thuộc quần đảo Trường Sa, chiến sĩ Đàm Quang Mạnh đã hy sinh vào hồi 7 giờ 30 ngày 18.3.2025.

Ngày 12.12.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.

Tin liên quan

Chiến sĩ Vũ Văn Bình hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Chiến sĩ Vũ Văn Bình hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Sau khi phát hiện ra sạt lở ở công trình xây dựng và đẩy trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, hạ sĩ Vũ Văn Bình bị đất đá đè vào người dẫn đến hy sinh.

Khám phá thêm chủ đề

Đàm Quang Mạnh tổ quốc ghi công Trường Sa Vùng 1 Hải quân Liệt Sĩ Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận