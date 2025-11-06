Chiến sĩ Vũ Văn Bình hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Theo Quân khu 3, chiều 5.11, theo phân công của chỉ huy Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513) thực hiện nhiệm vụ tại Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cho ca làm việc gồm 4 chiến sĩ do trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Trung đội trưởng, phụ trách cùng các chiến sĩ: thượng sĩ Nguyễn Mạnh Cường, trung sĩ Trần Quang Hoạt, hạ sĩ Vũ Văn Bình.

Hạ sĩ Vũ Văn Bình trước khi hy sinh ẢNH: QUÂN KHU 3

Khoảng 17 giờ 45 phút, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hạ sĩ Vũ Văn Bình phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình vị trí chỉ huy của trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lập tức, chiến sĩ Bình chạy đến đẩy trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, thì bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

Ngay khi phát hiện sự việc, thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 và đại úy Lương Thanh Hải, quyền Đại đội trưởng Đại đội 2 nhanh chóng đưa chiến sĩ Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm Y tế Đặc khu Cô Tô cấp cứu.

Tuy nhiên, theo kết luận của trung tâm y tế, do vết thương quá nặng, lúc 18 giờ 25 phút, hạ sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hạ sĩ Vũ Văn Bình (20 tuổi, quê xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ; nay là P.Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2.2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ.

Trước khi hy sinh, anh Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513.

Sự hy sinh của hạ sĩ Vũ Văn Bình là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.