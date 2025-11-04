Đề nghị phong tặng Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ cho 1 trung tá, 1 trung úy

Theo đó, thực hiện quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng công khai danh sách 4 tập thể và 2 cá nhân đã được các cơ quan, đơn vị đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

4 tập thể, 2 cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và danh hiệu danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

ẢNH: BÁO NHÂN DÂN

Cụ thể, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đối với trung tá Lê Văn Dũng, nguyên Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (80 tuổi, quê xã Phong Mỹ, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Trung úy Trần Ngọc Thổ, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 25, Trung đoàn 88, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (78 tuổi, quê quán xã Tứ Dân, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; nay là xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên).

Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới đối với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật); Cục 16 (Tổng cục II); đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới với Công ty Viettel Campuchia (Tổng công ty CP đầu tư quốc tế Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến ngày 18.11.2025.