Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Vị tướng 2 lần dẫn quân đi cứu hộ động đất được đề nghị phong anh hùng

Đình Huy
Đình Huy
06/10/2025 15:56 GMT+7

Ngày 6.10, Bộ Quốc phòng đã đăng thông tin lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân với thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng tải công khai thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thiếu tượng Phạm Văn Tỵ được đề nghị phong anh hùng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 - 17.10. Các ý kiến gửi về Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ năm nay 60 tuổi, Cục phó Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân đội Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Cụ thể, tháng 2.2023, thiếu tướng Tỵ đã dẫn đầu 76 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng một số chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất khiến hơn 43.500 người thiệt mạng.

Tại tỉnh Hatay, đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều phối ứng phó khẩn cấp thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn công tác của các nước tổ chức triển khai công tác tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí dấu hiệu có sự sống; bàn giao cho lực lượng cứu nạn của nước bạn theo hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn cũng phối hợp với đội cứu hộ của các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Đồng thời, đoàn trực tiếp hỗ trợ 3 gia đình người dân địa phương thu dọn tài sản và chuyển nhà ở; sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong quá trình tác nghiệp...

2 năm sau, vào tháng 3.2025, ông tiếp tục chỉ huy 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất  làm hơn 3.000 người tử vong. Tại đây, đoàn đã sử dụng chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng để phát hiện 32 vị trí có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.

Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ các nước cứu sống 1 nam thanh niên 26 tuổi trong sự trân trọng của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ của nước bạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng là một trong số các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Tin liên quan

Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho người chỉ huy mở đường cơ giới Trường Sơn

Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho người chỉ huy mở đường cơ giới Trường Sơn

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thiếu tướng Phan Quang Tiệp và đại tá Nguyễn Đức Phương.

Khám phá thêm chủ đề

Phạm Văn Tỵ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bộ Quốc phòng Động đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận