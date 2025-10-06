Vị tướng 2 lần dẫn quân đi cứu hộ động đất được đề nghị phong anh hùng

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14.6.2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng tải công khai thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ ẢNH: ĐÌNH HUY

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 - 17.10. Các ý kiến gửi về Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ năm nay 60 tuổi, Cục phó Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân đội Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Cụ thể, tháng 2.2023, thiếu tướng Tỵ đã dẫn đầu 76 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng một số chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất khiến hơn 43.500 người thiệt mạng.

Tại tỉnh Hatay, đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều phối ứng phó khẩn cấp thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn công tác của các nước tổ chức triển khai công tác tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí dấu hiệu có sự sống; bàn giao cho lực lượng cứu nạn của nước bạn theo hiệp đồng để đưa 28 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn cũng phối hợp với đội cứu hộ của các nước Bahrain, Mexico tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương. Đồng thời, đoàn trực tiếp hỗ trợ 3 gia đình người dân địa phương thu dọn tài sản và chuyển nhà ở; sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tai nạn trong quá trình tác nghiệp...

2 năm sau, vào tháng 3.2025, ông tiếp tục chỉ huy 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất làm hơn 3.000 người tử vong. Tại đây, đoàn đã sử dụng chó nghiệp vụ cùng các thiết bị tìm kiếm chuyên dụng để phát hiện 32 vị trí có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát, và trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.

Đặc biệt, đoàn đã phối hợp với lực lượng cứu hộ các nước cứu sống 1 nam thanh niên 26 tuổi trong sự trân trọng của người dân địa phương và lực lượng cứu hộ của nước bạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng là một trong số các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.