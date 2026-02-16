Đại tướng Phan Văn Giang: Sẵn sàng ứng phó thắng lợi các hình thái chiến tranh trong điều kiện mới

Chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện 15 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, mang dấu ấn lịch sử, đột phá.

Đại tướng Phan Văn Giang ẢNH: BQP

Trong đó, Bộ Quốc phòng và toàn quân luôn nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đã tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chiến lược, kết luận quan trọng về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Chủ động nghiên cứu các phương thức, hình thái chiến tranh mới, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững thế chủ động chiến lược, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc...

Theo đại tướng Phan Văn Giang, thế trận bố trí quốc phòng được điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội tinh, gọn, mạnh; đến nay toàn quân đã điều chỉnh trên 5.000 tổ chức, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, quân đội đã nghiên cứu, sản xuất thành công một số nhiên liệu thay thế nhập khẩu; năng lực sửa chữa và sản xuất vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật được nâng lên. Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, hiện đại, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tên lửa S-125-VT do Việt Nam hiện đại hóa ẢNH: T.N

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong năm 2025, ông và lãnh đạo Bộ Quốc phòng hết sức xúc động khi trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình với tinh thần cống hiến để thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng trong điều kiện nhiều khó khăn, vất vả, hiểm nguy.

Năm vừa qua, nước ta phải hứng chịu nhiều cơn bão, đợt mưa lũ lịch sử, gây lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Trong những lúc nguy nan, gian khó luôn có bộ đội, công an, dân quân tự vệ làm nòng cốt, tiên phong, xung kích, hết mình ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều đơn vị, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ suốt vài tháng tham gia ứng phó với "bão chồng bão, lũ chồng lũ", sau mỗi đợt thiên tai lại miệt mài giúp dân khắc phục hậu quả, xây, sửa nhà cửa để kịp đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, sớm ổn định cuộc sống. Tinh thần cống hiến, không quản hiểm nguy, hết mình vì nhân dân đã góp phần làm sáng đẹp thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

"Những hình ảnh nhân dân ở nhiều nơi vui mừng chào đón và lưu luyến chia tay bộ đội, hình ảnh đó làm những người lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúng tôi vô cùng xúc động", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Sẵn sàng ứng phó thắng lợi các hình thái chiến tranh trong điều kiện mới

Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 - 2030, năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, bắt đầu triển khai xây dựng quân đội hiện đại với những yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi rất cao.

Do đó, toàn quân cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả; trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đúng đắn. Chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các hình thái chiến tranh trong điều kiện mới; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Phan Văn Giang tiết lộ, tiếp tục điều chỉnh tổ chức "tinh, gọn, mạnh", bảo đảm cơ cấu tổ chức quân đội đồng bộ, hợp lý. Nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có, vũ khí mới, hiện đại, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến...

Ngoài ra, triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng bảo đảm thực chất, hiệu quả; tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Đặc biệt, toàn quân phải quyết liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2026 đã được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định là: "Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại". Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

"Nhân dịp năm mới, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi trân trọng gửi tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước, cùng với gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Đồng thời, mong các gia đình, hậu phương tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", đại tướng Phan Văn Giang nói.