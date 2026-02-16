Tâm sự của những chiến sĩ mũ nồi xanh lần đầu đón tết ở châu Phi

Thổi "hồn xuân" cho căn cứ

Tại Abyei, nơi mùa khô phủ kín không gian bằng bụi đỏ và nhiệt độ có thời điểm vượt 44 độ C, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn song song với việc chuẩn bị đón tết cổ truyền.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết đào giấy, mang sắc xuân quê nhà đến vùng đất lửa châu Phi ẢNH: HẢI YẾN

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, chia sẻ, với anh và đồng đội, món quà tết ý nghĩa nhất không phải là mâm cỗ đủ đầy, mà là tiếng reo hò "Việt Nam! Việt Nam!" của lũ trẻ địa phương khi những công trình do bộ đội Việt Nam thi công được hoàn thành.

Những con đường mới mở, những chuyến xe chở nước sạch đến các điểm dân cư giữa vùng khô hạn đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. "Nhìn nụ cười của bà con khi xe nước cập bến, chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình thực sự chạm đến trái tim họ", trung tá Cường nói và cho hay với người lính mũ nồi xanh, đó là mùa xuân của sự hồi sinh.

Đón tết xa quê lần đầu, trung úy Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Phân đội hậu cần - bảo đảm, không giấu được nỗi nhớ nhà. Anh nhớ vị dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh se sắt đặc trưng miền Bắc mỗi dịp giáp tết. Nhưng thay vì để nỗi nhớ lấn át, trung úy Kiên cùng đồng đội bắt tay vào "thổi hồn" xuân cho căn cứ.

Anh tỉ mẩn kết từng nhành đào từ giấy màu, biến những vật liệu khô khan thành những gốc đào thắm đỏ mang dáng hình quê hương.

Bánh chưng lá chuối rừng được gói khéo léo bởi các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam và bạn bè quốc tế ẢNH: HẢI YẾN

Không chỉ mang sắc xuân từ Việt Nam đến vùng đất lửa châu Phi qua việc trang trí, các chiến sĩ mũ nồi xanh còn chuẩn bị kế hoạch "ngoại giao bánh chưng". Những chiếc bánh được gói bằng lá chuối rừng, màu xanh nhạt hơn lá dong truyền thống nhưng vẫn giữ được độ dẻo thơm. Bánh chưng không chỉ là món ăn ngày tết, mà còn là cầu nối văn hóa, giúp đồng nghiệp quốc tế hiểu thêm về phong tục Việt Nam.

Dù quây quần bên mâm cơm tất niên, kỷ luật quân đội vẫn được đặt lên hàng đầu. Các chiến sĩ vẫn duy trì 100% quân số, súng vẫn không rời tay để đảm bảo an toàn cho căn cứ trong bối cảnh tình hình an ninh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Với họ, xuân đến nhưng nhiệm vụ không phút lơi lỏng.

Mang tết cổ truyền đến Trung Phi

Cách Abyei hàng nghìn km, tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, những người lính Việt Nam công tác trong Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc cũng đang chuẩn bị đón năm mới trong điều kiện đặc biệt.

Thiếu tá Lê Văn Chiến, sĩ quan tham mưu tình báo, vẫn nhớ như in cái tết "độc nhất vô nhị" năm trước. Khi ở quê nhà, chợ hoa bắt đầu nhộn nhịp, anh lại đứng giữa nắng gắt Bangui, nhìn những chiếc trực thăng tuần tra của Liên Hiệp Quốc quần thảo trên bầu trời xanh ngắt.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng đồng đội làm lễ chào cờ hướng về ngày lễ lớn của quê hương ẢNH: THU TRANG

"Đó là khoảnh khắc tôi hiểu rằng mình sẽ đón tết thật khác, xa gia đình nhưng gần hơn bao giờ hết với nhiệm vụ Tổ quốc giao phó", thiếu tá Chiến nhớ lại.

Tối giao thừa giữa vùng đất Trung Phi đầy bất ổn, nơi mà tiếng súng đôi khi vẫn còn vang vọng từ xa, khiến thiếu tá Chiến và đồng đội càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".

Tâm trạng của thiếu tá Chiến khi ấy cũng chính là cảm xúc lúc này của thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sĩ quan tham mưu huấn luyện vừa mới đặt chân đến Bangui. Mang theo trong hành trang những câu đối đỏ, vật dụng trang trí tết được chuẩn bị từ quê nhà, giữa điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của Phái bộ MINUSCA, từng cành hoa đào, hoa mai dán lên tường trở nên vô cùng quý giá đối với nữ thượng úy và đồng đội.

"Biết chúng tôi chuẩn bị tết, thiếu tá Gimba đồng nghiệp quốc tế đến từ Nigeria không giấu nổi sự phấn khích. Câu khen ngợi của anh về món ăn Việt Nam "gần gũi với thiên nhiên" khiến chúng tôi thêm tự hào. Tết này, chúng tôi không chỉ đón cho riêng mình, mà còn là dịp để "khoe" với bạn bè năm châu một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và yêu chuộng hòa bình", thượng úy Trâm chia sẻ.