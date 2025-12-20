Chiến sĩ mũ nồi xanh xây 'những nhịp cầu của sự thấu hiểu và hữu nghị'

Ngày 19.12, Đội Công binh Số 4 Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có trung tướng Robert Yaw Affram, Tư lệnh Phái bộ UNISFA; ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đại diện cho chính quyền địa phương.

Sự hiện diện của người đứng đầu Phái bộ UNISFA khẳng định vị thế của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam ẢNH: HẢI YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Robert Yaw Affram xúc động cho biết, các chiến sĩ công binh không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp.

"Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực phi thường của Đội Công binh số 4 Việt Nam, các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo cơ sở vật chất tại phái bộ, tạo ra những điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình", trung tướng Robert Yaw Affram nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kon Maneit Matiok chia sẻ, sự hiện diện của các chiến sĩ mang lại cả an ninh và sự phát triển. Chính quyền và người dân Abyei vô cùng biết ơn những công trình mà Đội Công binh Việt Nam đã thực hiện.

"Các bạn đã hiện thực hóa những thay đổi lớn về hạ tầng, giúp cơ sở vật chất của địa phương cải thiện tích cực từng ngày. Hôm nay, chúng tôi không chỉ chúc mừng Quân đội Việt Nam, mà còn chúc mừng người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của người dân Abyei", ông nói.

Đáp lại sự trân trọng từ bạn bè quốc tế, trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những cây cầu bằng sắt thép, mà còn muốn xây dựng những nhịp cầu của sự thấu hiểu và hữu nghị giữa UNISFA, chính quyền và người dân địa phương."

Lãnh đạo phái bộ và địa phương tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: HẢI YẾN

Thông điệp ấy được hiện thực hóa qua một "hành trình ẩm thực" đặc sắc. Dưới bàn tay khéo léo vốn hằng ngày điều khiển máy xúc, xe ủi, những người lính đã tự tay chế biến những món ăn tinh tế, đó là hương vị phở Việt Nam, nem rán giòn, cùng những ly cà phê sữa đá đã chinh phục hoàn toàn những vị khách quốc tế.

Điểm nhấn bên lề buổi lễ là không gian trưng bày sách lịch sử quân sự Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đoàn khách quốc tế.

Các sĩ quan chỉ huy đã dừng chân rất lâu để lật mở từng trang sách, chăm chú tìm hiểu về chặng đường 81 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những cuốn sách không chỉ cung cấp tư liệu quý báu mà còn là nhịp cầu giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc và ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ.