Chính trị Ngày hội bầu cử

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa

Hiền Lương
Hiền Lương
04/03/2026 14:34 GMT+7

Ngày 4.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chương trình hành động thực hiện nghị quyết; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội của tỉnh là 20 người, cử tri bầu chọn 12 đại biểu (theo cơ cấu gồm 5 đại biểu Trung ương và 7 đại biểu địa phương).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa - Ảnh 1.

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Nha Trang

ẢNH: Đ.T

Tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 1,7 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đến nay, 65/65 xã, phường, đặc khu (đặc khu Trường Sa) đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt người ứng cử theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư để bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của tỉnh Khánh Hòa đến thời điểm này, khi cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, vượt qua khó khăn, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân, vì vậy chính quyền địa phương phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cử tri; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa xây dựng kịch bản xử lý mọi tình huống có thể phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dù chỉ một phút.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng lưu ý việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV; địa phương không chỉ dừng ở chấp hành mà cần chủ động, sáng tạo, xây dựng mô hình hiệu quả để Trung ương nghiên cứu, nhân rộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

ẢNH: Đ.T

Công tác kiểm tra, giám sát không phải để "bắt lỗi" mà nhằm đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, điểm nghẽn kéo dài, tạo động lực cho tăng trưởng. Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng giải pháp rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với đánh giá định lượng hiệu quả đóng góp thực chất vào tăng trưởng.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết địa phương đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV cùng các chương trình hành động, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Theo ông Thành, cùng với cả nước, Khánh Hòa đang tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

