Đại tướng Lương Tam Quang: Đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác bầu cử

Sáng 2.2, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã làm việc với TP.Huế về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác làm việc tại TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi trực tiếp khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại P.Thuận Hóa, đại tướng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo TP.Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP.Huế cho rằng, để công tác bầu cử thành công, đúng quy định pháp luật, dân chủ, an toàn, thực sự là một ngày hội của toàn dân, Ủy ban Bầu cử TP.Huế đã phân công trách nhiệm cho cán bộ; chuẩn bị vật chất lẫn con người, đảm bảo công tác triển khai bầu cử thuận lợi, đúng tiến độ, đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị vẫn còn một số khó khăn, xuất phát từ đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, giúp việc công tác bầu cử ở cơ sở còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, cần tiếp tục được hướng dẫn, tập huấn trong thời gian tới.

Ông Toàn mong muốn trong đợt giám sát này, đoàn sẽ chỉ ra những vấn đề vướng mắc, tồn tại, nhất thuộc về trách nhiệm của địa phương để Ủy ban Bầu cử TP.Huế tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ, quy trình tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bầu cử...

Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không được xảy ra sai sót

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử của TP.Huế. Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử được triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật về hướng dẫn của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị Ủy ban Bầu cử TP.Huế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức bầu cử chủ động, từ sớm, từ xa, đúng luật. Kịp thời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân theo quy định. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, những thông tin không đúng, không chính xác về cuộc bầu cử, kể cả nhân sự tham gia ứng cử...

Đại tướng Lương Tam Quang đặc biệt lưu ý tới công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác bầu cử; chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan. Đồng thời, đề nghị TP.Huế hết sức lưu ý một số vướng mắc về ứng dụng, vận hành và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong công tác bầu cử.

"Cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong công tác này, không bao giờ có từ 'xong', phải liên tục quan tâm, nếu không quan tâm, chỉ đạo giải quyết sẽ ảnh hưởng đến công tác bầu cử, trên tinh thần không được xảy ra sai sót", đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại tướng Lương Tam Quang cũng chỉ ra các yếu tố có thể tác động trực tiếp đến cuộc bầu cử để Ủy ban Bầu cử TP.Huế chủ động đấu tranh. Cụ thể là sự can thiệp bên ngoài vào cuộc bầu cử; một số đối tượng phản động, chống đối cơ hội chính trị trọng điểm để tuyên truyền xuyên tạc về cuộc bầu cử và đòi tự do bầu cử, ứng cử...

Theo đại tướng Lương Tam Quang, cuộc bầu cử lần này được rút ngắn, đồng thời các địa phương đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên sẽ có những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" mà Tổng Bí thư đã giao, TP.Huế phải quyết tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đại tướng Lương Tam Quang tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động, TP.Huế sẽ tiếp tục tổ chức thành công cuộc bầu cử trong thời gian tới.