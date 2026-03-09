Cử tri đánh giá cao những cam kết bằng tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên

Theo đó, Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường); Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn; Ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM tiếp xúc cử tri phường Bình Cơ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên (TP.HCM); Ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; Ông Ngưu Trí Tuấn, Nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; Bà Trịnh Thị Trang, Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; Ông Tống Thành Hậu, Bí thư Đoàn, Viên chức Phòng công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội thực hiện chương trình hành động bằng tâm huyết, trách nhiệm và danh dự

Tiếp xúc cử tri phường Bình Cơ (TP.HCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội TP.HCM đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri những vấn đề mình quan tâm khi được tín nhiệm. Trong đó, tập trung lại các chương trình hành động đều nêu bật những giải pháp, phương hướng hành động của ứng cử viên.

Cử tri phường Bình Cơ vui vẻ khi gặp lại chị Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của TP.HCM. Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động việc làm, an sinh xã hội của người dân, thanh niên công nhân, người lao động và trẻ em.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn: Cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của bà con giáo dân trong sự tương tác mật thiết, gắn bó giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo để góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của xã hội và thăng tiến con người toàn diện.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Không hứa suông, cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết; tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trò chuyện với cử tri phường Bình Cơ ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trung tướng Tào Đức Thắng: Đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công; quan tâm đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tăng cường các chương trình kết nối doanh nghiệp với trường đại học - viện nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập bền vững cho người dân đô thị.

Ông Dương Văn Hạnh: Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thực thi minh bạch; đề xuất các chính sách đặc thù để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Các ứng cử viên HĐND vì người dân và TP.HCM phát triển bền vững

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Quan tâm lãnh đạo, tham gia xây dựng và giám sát các chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư phường Tân Uyên, ứng cử viên HĐND TP.HCM

Ông Lê Anh Tuấn: Quan tâm đến các giải pháp, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Ông Lê Anh Tuấn, ứng cử viên HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Ngưu Trí Tuấn: Quan tâm đến các lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân như y tế, giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục…

Ông Ngưu Trí Tuấn, nông dân ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Trịnh Thị Trang: Dành tâm huyết để nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành các nghị quyết hướng đến sự phát triển bền vững của TP.HCM, gắn chặt với việc nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Trịnh Thị Trang ứng cử viên HĐND TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Tống Thành Hậu: Quan tâm đến các lĩnh vực đời sống dân sinh như việc làm, nhà ở xã hội, an sinh cho người lao động; xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tốt gắn với đào tạo nghề.

Ông Tống Thành Hậu ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM

Cử tri mong tất cả các ứng viên đều trúng cử

Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM trình bày chương trình hành động của mình, cử tri phường Bình Cơ và phường Tân Uyên bày tỏ sự đồng tình, đồng thời đánh giá cao những cam kết bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên.

Bà Lê Thị Thuỷ, cử tri phường Bình Cơ bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng khi nghe các vị nêu lên những phương hướng của mình nếu được tín nhiệm. Tôi ước gì tất cả các vị ở đây đều trúng cử để đem lại những điều tốt đẹp cho người dân chúng tôi", bà Thủy nói.

Cử tri phường Bình Cơ phát biểu ý kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bà Mã Thị Bé (phường Bình Cơ) thì đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đều rất tâm huyết và mong các ứng cử viên giữ vững cam kết, lời hứa của mình: "Nếu có người không trúng cử, chúng tôi cũng vẫn luôn tin tưởng các anh chị. Mong các anh chị hãy tự tin lên", bà Bé nhấn mạnh.

Trong khi đó, là cử tri trẻ đại diện cho thanh niên, anh Phạm Trọng Tây gửi gắm, mong các ứng viên quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên, lao động trẻ và trẻ em.