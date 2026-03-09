Kỳ vọng các chính sách cho công nhân và người lao động

Ngày 8.3, Tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM và đại biểu HĐND TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các xã: Bàu Bàng (điểm cầu trực tuyến), An Long, Trừ Văn Thố, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An và P.Tây Nam; các phường: Long Nguyên (điểm cầu trực tuyến), Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Thới Hòa (TP.HCM).

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri xã Bàu Bàng, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội số 2, TP.HCM Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường). Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn. Ông Dương Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Dân tộc-Tôn giáo TP.HCM.

Cử tri quan tâm đến việc làm và đào tạo nghề

Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM trình bày chương trình hành động của mình, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đồng thời đánh giá cao những tâm huyết, trách nhiệm của các ứng viên.

Trong đó, nhiều cử tri bày tỏ sự kỳ vọng vào các ứng viên khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tham gia xây dựng, đề xuất những chính sách thiết thực cho thanh niên, công nhân, trẻ em và người lao động.

Anh Nguyễn Minh Tuấn (P.Tây Nam, TP.HCM), đại diện cho thanh niên, cử tri P.Tây Nam, cho biết rất phấn khởi và tin tưởng khi thấy những nội dung trọng tâm trong các chương trình hành động của các ứng cử viên đều gắn liền với sự phát triển của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Thanh niên địa phương rất kỳ vọng vào những nhiệm vụ trọng tâm của các ứng cử viên trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển thế hệ trẻ, nhất là các chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo", anh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại P.Long Nguyên, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn anh Hồ Minh Trí, P.Long Nguyên, thì gửi gắm hy vọng rằng gắn với chương trình hành động của mình các vị ứng cử viên sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có một môi trường học tập và rèn luyện; tạo các sân chơi cho thanh niên có môi trường giao lưu, vui chơi lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội…

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Xuân Bính (P.Long Nguyên) bày tỏ tâm tư của mình bằng 2 bài thơ, trong đó có câu: Toàn thể cử tri đang chờ mong/Người được trúng cử phải có lòng/Làm tròn nhiệm vụ người đầy tớ/Kỷ nguyên vươn mình mới thành công; và: Đảng với dân đoàn kết một lòng/Xóa hết đói nghèo ở nông thôn/Xã hội văn minh người hạnh phúc/Thỏa nguyện sinh thời Bác Hồ mong.

Các ứng cử viên tâm huyết

Là người trưởng thành từ thực tiễn công tác tại tỉnh Bình Dương trước đây và hiện nay công tác tại T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết quá trình đó đã giúp chị có điều kiện gắn bó sâu sắc với địa bàn, thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và trực tiếp theo dõi tình hình phát triển của TP.HCM.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu bật sự quan tâm, trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Còn linh mục Nguyễn Văn Riễn cam kết sẽ cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của bà con giáo dân trong sự tương tác mật thiết, gắn bó giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo để góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của xã hội và thăng tiến con người toàn diện.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế để tạo điều kiện thuận lợi miễn giảm học phí cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, được ăn học đến nơi đến chốn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tương tự, trung tướng Tào Đức Thắng quan tâm đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tăng cường các chương trình kết nối doanh nghiệp với trường đại học - viện nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập bền vững cho người dân đô thị.

"Tôi sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh", trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cam kết không hứa suông mà thực hiện chương trình hành động bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết là nữ cán bộ được vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp, mục tiêu bình đẳng giới.

Tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức thêm nhiều hoạt động có tính dài hạn, giúp người dân cải thiện cuộc sống lâu dài, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Ông Dương Văn Hạnh cam kết quan tâm, đề xuất các chính sách đặc thù để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống. Khuyến khích và tạo cơ chế để các tổ chức tôn giáo tham gia sâu rộng hơn vào công tác an sinh xã hội...