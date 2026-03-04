Đảm bảo sinh kế bền vững cho người lao động

N GƯỜI DÂN SẴN SÀNG ĐÓNG PHÍ

Ghi nhận tại một số tuyến đường ở TP.HCM như Mạc Đĩnh Chi, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn cho thấy tình hình lấn chiếm, buôn bán tràn lan trên vỉa hè đã giảm bớt. Nhiều người dân kinh doanh ở mặt tiền tuân thủ đúng quy định, xe máy xếp gọn gàng hơn trên vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh tại các tuyến đường trung tâm cũng đang gặp khó khăn từ những ngày TP.HCM tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị.

Chợ Bà Hom (phường Tân Tạo) được cải tạo để có thêm chỗ kinh doanh cho những người bán hàng rong ẢNH: TRẦN KHA

Ông Lê Hiếu Hậu, chủ quán cơm văn phòng trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định), cho biết tình hình kinh doanh trong 2 tháng qua giảm sút hẳn so với trước đây. Trước kia, việc sử dụng mặt bằng phía vỉa hè trước mặt tiền khá thuận lợi bởi ông đã đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè và nộp phí. Do vậy, quán được để bàn ghế, xe của khách trên vỉa hè và luôn an tâm kinh doanh. Từ ngày cơ quan chức năng đồng loạt lập lại trật tự đô thị, không còn cho sử dụng vỉa hè để buôn bán thì doanh thu của quán sụt giảm. Mặt tiền quán cơm chỉ rộng 5 m, khách chủ yếu đi xe máy nên không đủ chỗ đậu, nhiều khi phải từ chối nhận thêm khách vì không còn chỗ kê bàn ghế cho khách ngồi.

Tại phường Tân Tạo, thay vì chỉ ra quân xử phạt, cơ quan chức năng trên địa bàn chọn cách tiếp cận bền vững hơn bằng việc cải tạo chợ Bà Hom và vận động tiểu thương vào kinh doanh ổn định. Đây được xem là nỗ lực nhằm chấm dứt cảnh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nhưng vẫn giữ được "nồi cơm" cho người dân. Tuy nhiên, việc đưa người bán hàng rong vào chợ truyền thống cũng gặp những rào cản về chi phí thuê mặt bằng, đóng thuế trong khi lượng khách ít hơn ngoài phố.

Anh Nguyễn Quốc Thắng (45 tuổi), một người bán cam ép, cho rằng sau khi cải tạo, diện tích chợ Bà Hom cũng có giới hạn, nhu cầu buôn bán người dân lớn nên cơ hội cho anh có một chỗ trong chợ hầu như không có. Anh Thắng cho hay sẵn sàng chấp hành quy định đóng phí để được sử dụng một phần vỉa hè rộng rãi. Việc này không chỉ giúp anh có chỗ làm ăn ổn định mà còn đóng góp vào ngân sách, thay vì phải trả tiền "mướn miệng" không chính thức cho các chủ hộ mặt tiền.

Cần mô hình linh hoạt

Thạc sĩ Lê Văn Thành, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu văn hóa - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng vấn đề quản lý vỉa hè ở TP.HCM đã được đặt ra từ nhiều năm, nhưng chưa giải quyết dứt điểm vì thiếu đồng bộ và quyết liệt trong thực thi. Trong bối cảnh khu vực buôn bán phi chính thức sẽ tiếp tục tồn tại, giải pháp căn cơ là vừa siết chặt kỷ cương quản lý đô thị, vừa tổ chức lại không gian buôn bán một cách hợp lý, để trật tự vỉa hè được thiết lập bền vững thay vì chỉ xử lý theo từng đợt cao điểm.

Khu chợ tự phát trước Công ty TNHH PouYuen VN (phường Tân Tạo) đã được giải tỏa ẢNH: TRẦN KHA

"TP.HCM cần cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa quy định rõ ràng, tổ chức thực thi nghiêm và đảm bảo sinh kế cho người yếu thế. Trước hết, về mặt quản lý nhà nước, TP.HCM cần khôi phục và thực hiện nghiêm quy định phân định ranh giới sử dụng vỉa hè", chuyên gia này nói.

Ông Thành phân tích với những tuyến vỉa hè rộng từ 3 m trở lên, nên kẻ một lằn ranh rõ ràng. Phần tính từ mép nhà ra khoảng 1,5 - 2 m có thể cho phép sử dụng có điều kiện (như để xe), còn phần phía ngoài bắt buộc dành cho người đi bộ. "Chính quyền phải quy định rõ chỉ được sử dụng trong phạm vi từ mép nhà đến vạch kẻ, phần còn lại dành cho người đi bộ. Nếu làm đồng bộ toàn thành phố thì sẽ hình thành thói quen, gần như một luật lệ buộc người dân chấp hành", ông Thành nói.

Theo ông, trước đây TP.HCM từng có cơ chế này, nhưng chỉ áp dụng ở một số tuyến đường, thiếu duy trì và không đồng bộ nên hiệu quả không bền vững. Khi không có ranh giới rõ ràng, người dân cũng không biết đâu là phần được phép sử dụng, đâu là vi phạm. Bên cạnh yêu cầu siết chặt quản lý, ông Thành cho rằng cần tính đến sinh kế của nhóm lao động yếu thế, buôn bán nhỏ. Theo kinh nghiệm của một số nước, chính quyền có thể quy hoạch các khu vực phù hợp trong phạm vi khu phố, giao chính quyền phường, xã tổ chức điểm buôn bán nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, mô hình tổ chức phải phù hợp thực tế. Trước đây, quận 1 cũ từng thí điểm phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp trong giai đoạn ra quân lập lại trật tự vỉa hè. Thời gian đầu, 2 điểm này hoạt động sôi động, nhưng sau đó xuống cấp, thiếu sức hút. Ông Thành lý giải mô hình quá "chính quy", trong khi đặc trưng của buôn bán nhỏ lẻ là quy mô rất nhỏ, tính linh hoạt cao, gắn với nhu cầu tiêu dùng tại chỗ. "Nếu tổ chức đẹp, quy củ nhưng xa nơi tiêu dùng thì người dân ngại đến", ông Thành nói.

Do vậy, chuyên gia này đề xuất chính quyền cơ sở khảo sát các cụm hẻm, khu dân cư có sẵn hoạt động buôn bán tự phát nhưng gọn gàng, rồi định hướng, tổ chức lại ở quy mô nhỏ, phù hợp tập quán tiêu dùng thay vì dồn vào một điểm tập trung lớn.

Hài hòa khi lập lại trật tự đô thị Ngày 3.3, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đơn vị số 6 ở TP.HCM gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông. Trong buổi tiếp xúc, cử tri phường Chợ Lớn bày tỏ quan tâm việc bảo đảm hài hòa quyền lợi, sinh kế của người dân, đồng thời giữ gìn mỹ quan và kỷ cương đô thị sau khi Sở Xây dựng TP.HCM ban hành hướng dẫn mới về công tác quản lý trật tự lòng, lề đường. Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết xử lý lấn chiếm vỉa hè là nội dung mà địa phương lớn nào cũng tập trung nhưng trước nay chỉ có thành phố Đà Nẵng làm tốt nhất. "Xử lý lấn chiếm vỉa hè hoàn toàn có thể làm được nhưng anh em tôi nhiều khi đi làm không nỡ. Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người, nên chúng tôi không cam tâm làm", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ. Tuy vậy, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vỉa hè là dành cho người đi bộ. Nếu để buôn bán trên vỉa hè thì sẽ có cả khách dựng xe máy vào ăn uống, mua sắm tràn lan, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi đó, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. "Xử lý lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó nhưng muốn làm thì sẽ làm được, đã quyết thì sẽ có cách làm. Đà Nẵng đã làm và thành công", ông Quang nhấn mạnh và mong các địa phương tính toán để làm hài hòa giữa kỷ cương, trật tự đô thị và sinh kế của người dân. Mặt khác, trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu để quản lý, phát triển thành phố và giải quyết những tồn tại cũ về kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và ma túy. Theo ông, từ năm 2026, nhiều dự án tồn đọng sẽ được tháo gỡ. Phản hồi ý kiến của cử tri về an sinh xã hội và giảm nghèo, Bí thư Thành ủy cho biết mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ông đánh giá thêm mô hình bác sĩ gia đình mà TP.HCM đang thí điểm là hướng đi hay, cần thúc đẩy mạnh để quản lý sức khỏe từ sớm, từ cơ sở, tăng cường phòng chống dịch bệnh và giảm tải tuyến trên. Để giải quyết bài toán chung cư cũ, ông Trần Lưu Quang gợi mở hướng tháo gỡ theo nguyên tắc: chung cư 5 tầng có thể nghiên cứu xây 10 tầng, dành 5 tầng bố trí tái định cư cho cư dân cũ, 5 tầng tạo quỹ cho nhà đầu tư thu hồi vốn. Tuy nhiên, việc này không đơn giản vì nếu tăng dân số quá nhiều sẽ kéo theo áp lực hạ tầng, giao thông. Ông nhận định muốn giải quyết bài toán này phải có sự chia sẻ lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, không thể trông chờ một phía. Vũ Phượng - Sỹ Đông



