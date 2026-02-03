Khu dân cư 1.560 ha vừa được quy hoạch ở Khánh Hòa có gì đặc biệt?

Ngày 3.2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Vĩnh Phương, thuộc địa bàn phường Bắc Nha Trang và phường Tây Nha Trang.

Theo đồ án quy hoạch, Khu dân cư Vĩnh Phương có quy mô tổng diện tích khoảng 1.564,62 ha. Đây là khu vực có vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía bắc và phía tây Nha Trang, được định hướng phát triển đến năm 2040.

Khu vực lập quy hoạch có ranh giới phía bắc giáp đồi núi, phía nam giáp sông Cái và các khu dân cư Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh; phía đông giáp khu dân cư Hòn Nghê, Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương; phía tây giáp xã Diên Điền. Thời hạn lập quy hoạch chia làm 2 giai đoạn, ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040.

Một góc Khu dân cư Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) hiện hữu ẢNH: BT

Quy hoạch dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 33.200 người và đến năm 2040 khoảng 40.500 người. Tổng diện tích đất xây dựng giai đoạn 2040 khoảng 682,8 ha, còn lại là đất chức năng khác như cây xanh, mặt nước, đất lâm nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và quỹ đất dự trữ phát triển.

Khu dân cư Vĩnh Phương được xác định là khu vực làng xóm hiện trạng cải tạo, kết hợp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đồng thời là trung tâm giáo dục, y tế và dịch vụ nước khoáng nóng của khu vực phía bắc và phía tây Nha Trang. Quy hoạch cho phép đa dạng các loại hình sử dụng đất, trong đó đất ở tối đa 7 tầng, đất hỗn hợp nhà ở - dịch vụ có tầng cao tối đa 40 tầng; các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được bố trí đồng bộ theo quy chuẩn hiện hành.

Về tổ chức không gian, khu vực được chia thành 4 đơn vị ở chính, gắn với các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Xiển và tuyến Nha Trang - Diên Điền. Hệ thống công viên, cây xanh ven sông Cái và các không gian mở được chú trọng nhằm cải thiện môi trường sống và tạo cảnh quan đô thị xanh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch, quản lý chặt chẽ việc xây dựng theo đúng đồ án được duyệt; đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, đảm bảo phát triển đô thị bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.