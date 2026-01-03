Buôn bán hàng tấn thuốc pháo và pháo nổ núp bóng cơ sở sản xuất phân bón

Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc pháo và pháo nổ quy mô lớn.

Nghi phạm Nguyễn Phú Đại tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc pháo, pháo nổ này là Nguyễn Phú Đại (29 tuổi, ngụ xã Thường Tín, Hà Nội). Đại được xác định chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo và tiền chất, nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều người.

Tại Nghệ An, bước đầu, cơ quan công an xác định 11 nghi phạm đã mua thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Đại đăng ký mục đích nhập tiền chất sản xuất pháo nổ là để sản xuất phân bón, tuy nhiên nghi phạm này đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho những nghi can có nhu cầu mua với số lượng lớn.

Thuốc pháo được cất giấu trong phòng ngủ ẢNH: C.A

Lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm trong đường dây này, thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất.

Điều đáng nói, nhiều nghi phạm cất giấu thuốc pháo ngay trong nhà ở, phòng ngủ của gia đình, rất nguy hiểm vì đây là vật liệu rất dễ gây nổ.