Bắt 8 bị can buôn bán 7 tấn pháo nổ qua 'chợ ngầm' trên Telegram

Phạm Đức
Phạm Đức
13/11/2025 10:46 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây buôn bán gần 7 tấn pháo nổ đã lập hàng chục kênh Telegram với hàng nghìn thành viên, hoạt động liên tỉnh như một 'chợ pháo ngầm' trên không gian mạng.

Ngày 13.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC03) cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán gần 7 tấn pháo nổ hoạt động liên tỉnh, trên không gian mạng.

Bắt 8 bị can buôn bán 7 tấn pháo nổ qua 'chợ ngầm' trên Telegram- Ảnh 1.

Đỗ Minh Trí bị bắt giữ cùng tang vật là pháo nổ các loại

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo điều tra, đầu tháng 10, Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm nghi phạm sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram để rao bán pháo nổ.

Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.

Sau một thời gian theo dõi, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các tỉnh, thành khám xét và bắt giữ khẩn cấp 6 nghi phạm trong đường dây này, gồm: Đỗ Minh Trí (25 tuổi, ngụ Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Văn Tặng (35 tuổi), Nguyễn Thị Lệ (37 tuổi), Đoàn Thanh Trì (37 tuổi) và Lê Thị Hoài Phương (49 tuổi), cùng ngụ Quảng Trị; Nguyễn Xuân Hùng (43 tuổi) và Nguyễn Sỹ Cường (28 tuổi), cùng ngụ Nghệ An.

Bắt 8 bị can buôn bán 7 tấn pháo nổ qua 'chợ ngầm' trên Telegram- Ảnh 2.

Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Cường bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tại nơi ở của nhóm nghi phạm, công an cũng thu giữ hơn 500 kg pháo nổ các loại và nhiều tang vật có liên quan. 

Qua đấu tranh, công an làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9 đến nay với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỉ đồng, tương đương gần 7 tấn pháo nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây buôn bán pháo nổ nêu trên, để điều tra về tội buôn bán hàng cấm và vận chuyển hàng cấm.

