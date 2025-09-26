Bắt vụ vận chuyển 353 kg pháo nổ từ biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa

Ngày 26.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả vụ vận chuyển hơn 353 kg pháo nổ trái từ khu vực biên giới về tỉnh Thanh Hóa bằng xe ô tô 7 chỗ.

N.V.Đ thời điểm bị bắt quả tang ẢNH: B.P

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp lực lượng chức năng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, quản lý biên giới quốc gia. Khi đến đoạn ấp Tân Phong, xã Tân Tiến (thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ) thì phát hiện một xe ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn, đi từ khu vực biên giới vào nội địa nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện N.V.Đ (37 tuổi, ở xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang lái xe ô tô 7 chỗ biển số 50E-011.xx, trong xe có 10 bao xác rắn màu đen, bên trong có 200 khối hình hộp chữ nhật với tổng khối lượng 353,6 kg.

N.V.Đ cùng tang vật hơn 353 kg pháo nổ ẢNH: B.P

Làm việc với lực lượng chức năng, N.V.Đ khai nhận, số hàng hóa trên là pháo nổ, Đ nhận chở cho một người tên S (chưa rõ nhân thân, lai lịch) từ khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa với giá 70.000 đồng/hộp. Tuy nhiên khi vừa nhận hàng đi được khoảng 30 phút thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ vận chuyển hơn 353 kg pháo nổ trái phép đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.