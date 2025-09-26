Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt vụ vận chuyển 353 kg pháo nổ từ biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/09/2025 08:56 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 353 kg từ khu vực biên giới về tỉnh Thanh Hóa bằng xe ô tô 7 chỗ.

Ngày 26.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả vụ vận chuyển hơn 353 kg pháo nổ trái từ khu vực biên giới về tỉnh Thanh Hóa bằng xe ô tô 7 chỗ.

Bắt vụ vận chuyển 353 kg pháo nổ từ biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa- Ảnh 1.

N.V.Đ thời điểm bị bắt quả tang

ẢNH: B.P

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp lực lượng chức năng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, quản lý biên giới quốc gia. Khi đến đoạn ấp Tân Phong, xã Tân Tiến (thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũ) thì phát hiện một xe ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn, đi từ khu vực biên giới vào nội địa nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện N.V.Đ (37 tuổi, ở xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang lái xe ô tô 7 chỗ biển số 50E-011.xx, trong xe có 10 bao xác rắn màu đen, bên trong có 200 khối hình hộp chữ nhật với tổng khối lượng 353,6 kg.

Bắt vụ vận chuyển 353 kg pháo nổ từ biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa- Ảnh 2.

N.V.Đ cùng tang vật hơn 353 kg pháo nổ

ẢNH: B.P

Làm việc với lực lượng chức năng, N.V.Đ khai nhận, số hàng hóa trên là pháo nổ, Đ nhận chở cho một người tên S (chưa rõ nhân thân, lai lịch) từ khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa với giá 70.000 đồng/hộp. Tuy nhiên khi vừa nhận hàng đi được khoảng 30 phút thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ vận chuyển hơn 353 kg pháo nổ trái phép đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

pháo nổ Đồng Nai Thanh Hóa biên giới bđbp tỉnh đồng nai Điều Tra
