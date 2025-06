Khởi tố tài xế chở hơn 120 kg pháo nổ từ Long An đến TP.HCM

Ngày 16.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Sang (31 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu khả nghi đang dừng tại một bãi xe ở xã Tân Kiên.

Tài xế được xác định là Bùi Văn Sang. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô do Sang điều khiển có chứa 72 bệ pháo nổ, với tổng trọng lượng hơn 120 kg. Người này thừa nhận đang vận chuyển số pháo trên từ Long An lên TP.HCM để giao cho khách hàng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM mở rộng điều tra, để làm rõ đường dây tiêu thụ pháo nổ trái phép, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.